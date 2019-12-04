«Красная секунда»: как безопасно ездить в сложных погодных условиях

У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений.
Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен сложным погодным условиям.
Что произойдет, если на дороге с плотным движение встретятся грузовик и снегоуборочная машина? Чтоб будет, если в условиях зимы не менять манеру вождения? Зимой погода в Эстонии бывает очень переменчивой, поэтому самое время напомнить водителям, как безопасно ездить в сложных погодных условиях.
Смотрите новый выпуск «Красной секунды» в среду в 20.00 на портале Rus.Postimees.ee!