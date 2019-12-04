Страшный пожар в Одесском колледже: число жертв возросло до 24

Отмечается, что 13 человек являются студентами, среди которых 10 - несовершеннолетние. Уточняется, что пострадавшие госпитализированы. Им оказывается соответствующая их травмам помощь.

Портал Dumskaya.net сообщил, что одна из пострадавших скончалась в больнице. В полиции Одессы уточнили, что в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не погибла 43-летняя преподаватель, а 17-летняя ученица этого учебного заведения.

До сих пор не прояснилась также судьба пятерых человек, которые пропали без вести после пожара в колледже: двух студентов и трех сотрудников бухгалтерии, которые не выходят на связь.

В колледже не было отопления, поэтому там могли пользоваться электрообогревателями, сказал мэр Одессы Геннадий Труханов во время заседания исполкома.

Violent fire in vocational school in Odessa – danger of collapse of the components https://t.co/8x86cZWnoi pic.twitter.com/H0UGDLT0ty — MbS NeWs (@MbSNewsEnglish) December 4, 2019

Прибывший на место руководитель Спасательного департамента Одессы Геннадий Трухов сказал, что с четырьмя людьми, которые могли находиться в здании, не удалось выйти на связь. «Надеемся, что их найдут, и с ними все хорошо», - сказал Труханов.

В здании учились и работали примерно 400 человек. Сейчас составляются списки. Некоторые, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон. В тушении участвуют 70 пожарных и 18 единиц техники.