Страшный пожар в Одесском колледже: погибла преподавательница, пострадали 14 человек

"По состоянию на 12:49, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 м кв. Эвакуировано более 40 человек. В результате пожара пострадали 14 человек, из них - шестеро пожарных", - говорится в пресс-сообщении.

Портал Dumskaya.net сообщил, что одна из пострадавших, увезенная в больницу, преподавательница 1976 года рождения, скончалась.

Violent fire in vocational school in Odessa – danger of collapse of the components https://t.co/8x86cZWnoi pic.twitter.com/H0UGDLT0ty — MbS NeWs (@MbSNewsEnglish) December 4, 2019

Прибывший на место руководитель Спасательного департамента Одессы Генадий Трухов сказал, что с четырьмя людми, которые могли находиться в здании, не удалось выйти на связь.

«Пока мы не смогли связаться с четырьмя людьми, которые в момент возгорания могли находиться в здании. Надеемся, что их найдут, и с ними все хорошо», - сказал Труханов.

В здании училось и работало примерно 400 человек. Сейчас составляются списки. Некоторые, спасаясь от огня, выпрыгнули из окна.

В тушении участвуют 70 пожарных и 18 единиц техники.