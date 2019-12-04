Ср, 4.12.2019
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Страшный пожар в Одесском колледже: погибла преподавательница, пострадали 14 человек
Люди выпрыгивали из окон

Скриншот видео.

ФОТО: Youtube

В ходе пожара в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали 14 человек, один человек умер в больнице, передает Postimees.

"По состоянию на 12:49, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 м кв. Эвакуировано более 40 человек. В результате пожара пострадали 14 человек, из них - шестеро пожарных", - говорится в пресс-сообщении.

Портал Dumskaya.net сообщил, что одна из пострадавших, увезенная в больницу, преподавательница 1976 года рождения, скончалась.

Прибывший на место руководитель Спасательного департамента Одессы Генадий Трухов сказал, что с четырьмя людми, которые могли находиться в здании, не удалось выйти на связь.

«Пока мы не смогли связаться с четырьмя людьми, которые в момент возгорания могли находиться в здании. Надеемся, что их найдут, и с ними все хорошо», - сказал Труханов.

В здании училось и работало примерно 400 человек. Сейчас составляются списки. Некоторые, спасаясь от огня, выпрыгнули из окна.

В тушении участвуют 70 пожарных и 18 единиц техники.

Сегодня в 10:12 в шестиэтажном здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже вспыхнул пожар, который быстро распространялся. Существует угроза обрушения здания.

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