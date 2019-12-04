95-летняя жительница осталась без помощи. Почему?

По словам обратившейся к нам Людмилы, в районной управе работают сердечные и добродушные люди, которые почитают старость: «Они организовали подарки к празднику. По 16 килограммов. Но дают не всем. Мне 95 лет, я больной человек, но не буду перечислять все проблемы: живу с кардиостимулятором, спина, ноги, хожу с коляской около дома до скамеечки, дома с палочкой. Поэтому я не могу ходить оформлять документы на получение каких-либо подарков».

По словам читательницы, она позвонила в управу, и ей сказали, что нужно прийти на место, чтобы чиновники могли посмотреть, отвечает жительница Ласнамяэ установленным критериям или нет: «Это невозможно. На самом деле у них есть все данные, и хочу еще раз сказать, что 95 лет - это уже о чем-то говорит. Знаете, не так дорог подарок, как дорого внимание, что о нас думают».

Письмо 95-летней Людмилы не оставило нас равнодушными и мы решили выяснить, почему такие пожилые люди должны самостоятельно обивать пороги учреждений, неужели нет никаких других возможностей, чтобы заявить о своем положении и получить помощь? Или речь все же идет о недопонимании?

Руководитель управы Ласнамяэ по связям с общественностью Анне Луйска объяснила, что речь все же идет не о подарке от района, а о раздаче продуктовой помощи Европейского союза. Нынешней осенью 2019 года ее получили люди, которые в период с 1.08.2019 по 30.09.2019 отвечали критериям получения продуктовой помощи и были:

получателями прожиточного пособия;

ходатайствующими о прожиточном пособии, чьи доходы позволяют получать такое пособие, но в отношении которых самоуправление приняло решение пособие не платить;

ходатайствующими о прожиточном пособии, чей доход после вычета расходов на жилье (в пределах установленных пределов) более чем на 15 процентов превышает установленный прожиточный минимум;

людьми, которым местное самоуправление назначило пособие в связи с их семейным доходом или пособие для компенсации расходов на получение конкретной услуги.

«Список составляет Министерство социальных дел, исходя из приведенных выше данных и условий. Для получения продуктовой помощи Европейского союза человек, который находится в списке получателей продуктовой помощи, должен обратиться в службу социальных пособий отдела социальной опеки управы района Ласнамяэ», - объяснила Луйска.

В управе проверили, состоит ли Людмила в списках министерства, и выяснилось, что ее там нет, а значит, в этом году получить продуктовую помощь она не сможет.

Однако чтобы в такие списки попасть и вообще получать помощь от самоуправления, нужно сделать следующее:

заполнить и отправить подписанное дигитально ходатайство на общий адрес управы Ласнамяэ - lasnamae@tallinnlv.ee, или на электронную почту службы социальных пособий отдела социальной опеки - liana.petrova@tallinnlv.ee;

заполнить и подписать ходатайство на бумажном носителе, отправив его обычной почтой в отдел социальной опеки по адресу Pallasti tn 54, 11413 Tallinn;

заполнить ходатайство в службе социальных пособий, который находится по адресу Махтра, 48 (телефон для информации 645 7770). Прием: понедельник - 9.00-12.00 и 14.00-17.30, вторник и четверг - 9.00-12.00 и 14.00-16.30 (на прием нужно зарегистрироваться заранее по телефону 645 7770). Также ходатайство за человека может принести родственник, знакомый, опекун/домашний опекун.