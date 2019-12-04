Скандал годичной давности: Eesti Energia неоднократно добивалась своего, угрожая правительству

Год назад разгорелся во многих смыслах похожий скандал: в ноябре прошлого года лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский сообщил, что госпредприятие Eesti Energia диктует законодательство. Он привел конкретный пример того, как государственная компания благодаря угрозам в адрес правительства получила разрешение на сжигание дров в Нарве.

«Я сказал, что Eesti Energia диктует законодательство в этой области. Это утверждение основано на моем опыте работы в правительстве. Пожалуй, самым ярким, но далеко не единственным примером являются дебаты в кабинете министров по поводу Закона о рынке электроэнергии во время второго правительства Рыйваса», - сказал Осиновский.

«Министр экономики Кристен Михал предложил разрешить массовое сжигание древесины в нарвских печах, против чего СДПЭ решительно выступает в течение многих лет. Это было давним желанием Eesti Energia, и, как всегда, его поддержал тогдашний министр финансов Свен Cестер», - продолжил Осиновский.

Осиновского удивило, что на кабинетное совещание были приглашены тогдашний председатель совета Eesti Energia Эркки Раазуке и председатель правления Хандо Суттер.

«Когда начало казаться, что правительство не может прийти к соглашению по этому законопроекту, представитель Eesti Energia встал и сказал, что правительство должно принять решение сегодня и в пользу Eesti Energia. Если этим вечером правительство не подтвердит, что в будущем в Нарве можно будет сжигать дрова в печи, утром придут аудиторы Eesti Energia и понизят стоимость станции в Аувере на 200 миллионов евро, и тогда, уважаемые политики, вы больше не получите дивидендов и должны будете снова наращивать акционерный капитал фирмы», - описал бывший министр.

По сути, это означает, по словам Осиновского, что правительство, чьей задачей является обеспечение честной конкуренции на энергетическом рынке, было поставлено государственным предприятием в вынужденное положение. «Я считаю такую ситуацию опасной для эстонской предпринимательской среды и демократии. Вот почему от фирмы Eesti Energia следует отделить, оставив в государственной собственности, распределительную сеть, а концерн должна быть направлен на выполнение своей основной задачи, которая заключается в повышении ценности сланца», - заключил Осиновский.

Cкандал затих

Реформист Кристен Михал тогда ответил на обвинения Евгения Осиновского, что Eesti Energia диктовала Закон о рынке электроэнергии. По его оценке, спор действительно был жарким, но давления не было.

Михал припомнил, что Закон о рынке электроэнергии действительно был точкой столкновения крупных интересов в энергетике. «В экономической сфере это неудивительно, это почти рядовой рабочий день. Что примечательно, однако, это то, что со стороны СДПЭ энергетический законопроект приостановил Евгений Осиновский, министр социальных дел», - сказал Михал.

"Приходилось неоднократно проводить в поисках компромиссса переговоры с ним и членами IRL, в том числе ведя споры у премьер-министра и на кабинетном заседании. Мы добились успеха, мы получили результат, использование древесины на Нарвских станциях, то есть в Eesti Energia, получило ограничение, благодаря чему правительство могло контролировать его влияние на рынок древесины, и избегать искажений. Волки сыты, овцы целы», - сказал Михал.

Он также признал, что Eesti Energia была приглашена на обсуждение Министерством финансов, но, по словам Михала, это не может рассматриваться как давление.

По словам Михала, Осиновский и Социал-демократическая партия активно занимались энергетикой, а на другой стороне действовала Eesti Energia, у которой были свои интересы.

«Это было беспокойство о том, что станет с предприятием, которое ежегодно вносит в государственный бюджет деньги, покрывающие значительные расходы. Было бы странно и неожиданно, если бы общее собрание Eesti Energia, в том числе министр финансов, сидело бы тихо и не отстаивало свои интересы аргументами», - сказал Михал.