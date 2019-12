Ида-вируские школьники выразили готовность остаться в родном уезде

За теоретическими занятиями последовали практические выезды на предприятия в гости к будущим работодателям. При выборе предприятий, участвующих в программе, учитывались возможности компаний предлагать места для практики и их открытость молодежи. Посещение предприятия включало в себя ознакомление с деятельностью компании и экскурсию по производству или заводу. Цель посещений – дать школьникам практическое представление о деятельности предприятий и рабочих местах, в которых они нуждаются. Школьники посетили такие известные и крупные предприятия Ида-Вирумаа, как Viru Keemia Grupp AS, Sillamäe Sadam AS, Eesti Energia Elektrijaam, Silsteve AS, Eastman Specialties OÜ, Waldchnep OÜ, Fortaco OÜ ja Westaqua-Invest OÜ.