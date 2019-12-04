Ида-вируские школьники выразили готовность остаться в родном уезде

Школьную неделю карьеры в Ида-Вирумаа организовали Немецко-Балтийская торговая палата и Посольство Федеративной Республики Германии с целью ознакомить школьников региона с карьерными возможностями Ида-Вирумаа, чтобы они в будущем остались жить и работать именно здесь.

По заверению руководителя эстонского бюро Немецко-Балтийской торговой палаты Тармо Мутсо, школьники с энтузиазмом восприняли лекции и экскурсии на предприятия, и многие из них выразили готовность после школы реализовать себя дома, внося свой вклад в будущее развитие Ида-Вирумаа.

«В ходе недели карьеры школьники узнали, какие возможности учебы и работы предлагает регион, и они сами смогли убедиться в том, что многим специальностям, которые обеспечат им в будущем рабочее место на ида-вируских предприятиях, можно обучиться в местных образовательных учреждениях. Посещая предприятия и работодателей, школьники самолично убедились в том, что местные компании расширяются и карьерные перспективы здесь есть», - сказал Тармо Мутсо.

В проекте приняли участие Нарвская Кесклиннаская гимназия, Нарвская Солдинаская гимназия, Нарвский языковой лицей, Силламяэская эстонская основная школа, Нарва-Йыэсууская школа, Йыхвиская основная школа, Кохтла-Ярвеская Малевская основная школа, Кохтла-Ныммеская школа и Кивиылиская 1-я средняя школа. Семинары по карьере прошли в Нарвском колледже Тартуского университета и в Вируском колледже TalTech.

В рамках недели карьеры был проведен ряд семинаров, на которых школьникам помогли оценить свои сильные и слабые стороны, определить спектр интересов и найти профессиональное призвание. Также было отведено время и на практическую работу: как писать мотивационное письмо, как составлять резюме, как готовится к собеседованию на работу, что учитывать в процессе соискания должности и какие профессиональные навыки особенно востребованы на различных местных предприятиях. Помимо этого, школьники ознакомились с учебными программами и возможностями профессиональных школ региона.