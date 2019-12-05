Редакция Rus.Postimees в Нарве! Смотрите прямую трансляцию в 17:00

17:00-18:00 Дискуссия с участием редакции и мэра города – «Как же бесит! О чем говорит Нарва?»

Вы уже слушали наш новый подкаст «Как же бесит!»? Мы решили, что нарвская встреча должна быть, как и наш подкаст, откровенной, честной, не бояться правды. Приходите и расскажите о том, что вас волнует. Ваша проблема может стать темой новых материалов Rus.Postimees. Давайте вместе найдем решение!