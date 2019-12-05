Редакция Rus.Postimees в Нарве! Смотрите прямую трансляцию в 17:00

5 декабря редакция Rus.Postimees - в Нарве. Мы ждем вас с 16:30 до 19:00 в Нарвском колледже Тартуского университета! Прямая трансляция начнется в 17:00. Редакция проведет дискуссию с участием мэра города Алексея Евграфова и ответит на вопросы читателей.
В Нарве редакцию Rus.Postimees представляют: главный редактор Олеся Лагашина, репортер Екатерина Павлова, редактор Ольга Лебедева и корреспондент в Ида-Вирумаа Николай Андреев.
Программа встречи 5 декабря в большой аудитории (200) Нарвского колледжа:
16:30-17:00 Сбор участников. Закуски и кофе с редакцией Rus.Postimees.
17:00-18:00 Дискуссия с участием редакции и мэра города – «Как же бесит! О чем говорит Нарва?»
18:00-19:00 Общение редакции с залом. Вопросы, ответы, обсуждение самых актуальных тем Ида-Вирумаа.
Вы уже слушали наш новый подкаст «Как же бесит!»? Мы решили, что нарвская встреча должна быть, как и наш подкаст, откровенной, честной, не бояться правды. Приходите и расскажите о том, что вас волнует. Ваша проблема может стать темой новых материалов Rus.Postimees. Давайте вместе найдем решение!
Среди заранее зарегистрировавшихся на встречу гостей мы разыграем полезные призы.
Акция проходит при партнерстве Нарвского колледжа Тартуского университета и Apollo Kino.