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  • Rus.Postimees в Нарве: горожане познакомились с редакцией и задали наболевшие вопросы мэру
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Rus.Postimees в Нарве: горожане познакомились с редакцией и задали наболевшие вопросы мэру
Фото и видео!

Вчера, 5 декабря, редакция Rus.Postimees побывала в Нарве и провела дискуссию с участием мэра города Алексея Евграфова, который ответил на вопросы читателей. Смотрите фото и видео с мероприятия.

В Нарве редакцию Rus.Postimees представили: главный редактор Олеся Лагашина, репортер Екатерина Павлова, редактор Ольга Лебедева и корреспондент в Ида-Вирумаа Николай Андреев.

Среди заранее зарегистрировавшихся на встречу гостей были разыграны полезные призы. Акция проходила при партнерстве Нарвского колледжа Тартуского университета и Apollo Kino.

Дорогие нарвитяне, спасибо за неравнодушный прием и за активное участие в нашей встрече! Мэру Нарвы Алексею Евграфову - за готовность к открытому разговору! Нарвскому колледжу ТУ - спасибо за гостеприимство, а коллеге из «Северного побережья» Илье Смирнову - за яркие фотографии.

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