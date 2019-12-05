Rus.Postimees в Нарве: горожане познакомились с редакцией и задали наболевшие вопросы мэру

Среди заранее зарегистрировавшихся на встречу гостей были разыграны полезные призы. Акция проходила при партнерстве Нарвского колледжа Тартуского университета и Apollo Kino.

Дорогие нарвитяне, спасибо за неравнодушный прием и за активное участие в нашей встрече! Мэру Нарвы Алексею Евграфову - за готовность к открытому разговору! Нарвскому колледжу ТУ - спасибо за гостеприимство, а коллеге из «Северного побережья» Илье Смирнову - за яркие фотографии.