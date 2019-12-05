Rus.Postimees в Нарве: горожане познакомились с редакцией и задали наболевшие вопросы мэру
Вчера, 5 декабря, редакция Rus.Postimees побывала в Нарве и провела дискуссию с участием мэра города Алексея Евграфова, который ответил на вопросы читателей. Смотрите фото и видео с мероприятия.
В Нарве редакцию Rus.Postimees представили: главный редактор Олеся Лагашина, репортер Екатерина Павлова, редактор Ольга Лебедева и корреспондент в Ида-Вирумаа Николай Андреев.
Среди заранее зарегистрировавшихся на встречу гостей были разыграны полезные призы. Акция проходила при партнерстве Нарвского колледжа Тартуского университета и Apollo Kino.
Дорогие нарвитяне, спасибо за неравнодушный прием и за активное участие в нашей встрече! Мэру Нарвы Алексею Евграфову - за готовность к открытому разговору! Нарвскому колледжу ТУ - спасибо за гостеприимство, а коллеге из «Северного побережья» Илье Смирнову - за яркие фотографии.