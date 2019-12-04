Дональд Трамп. ФОТО: NICHOLAS KAMM/AFP

Вечером во вторник комитет по разведке Конгресса США утвердил текст итогового отчета о расследовании в рамках возможного импичмента Дональда Трампа. Документ передан в юридический комитет Палаты представителей, которому предстоит решить, будут ли Трампу предъявлены официальные обвинения.

Опубликованный демократами 300-страничный доклад ставит точку в расследовании, которое вели три комитета Конгресса - по разведке, международным делам, а также по надзору и реформам.

По мнению демократов в Палате представителей, Дональд Трамп использовал свое положение для того, чтобы заставить президента Украины начать расследование в отношении политических оппонентов главы Белого дома.

Эти действия оппоненты Трампа расценивают как организацию вмешательства иностранного государства в выборы в США. Кроме этого, американскому президенту могут быть предъявлены обвинения в воспрепятствовании правосудию.

"Президент поставил свои личные и политические интересы выше национальных интересов Соединенных Штатов, предпринял действия, направленные на подрыв процесса выборов президента США и поставил под угрозу национальную безопасность США", - говорится в итоговой части доклада.

Что выяснили демократы?

Объемистый доклад не содержит обвинений против президента США. В нем лишь перечислены факты, показывающие, что глава Белого дома лично распорядился оказать давление на Украину и организовал "беспрецедентные препятствия осуществлению правосудия для того, чтобы скрыть нарушения закона".

Все эти данные переданы в юридический комитет Конгресса, членам которого предстоит утвердить формальные пункты обвинения в отношении президента.

В документе подробно описывается сложная схема контактов между сотрудниками администрации и людьми из ближайшего окружения Трампа. Как уточняют законодатели, кампания по оказанию давления на власти Украины началась еще весной этого года.

По личному указанию президента этой кампанией руководил личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Полученные по запросу демократов отчеты о телефонных переговорах юриста, предоставленные компанией AT&T, показывают, что среди участников "сговора" были и высокопоставленный республиканец в комитете по разведке Палаты представителей Дэвин Нунес, и его бывший помощник, сотрудник Совета национальной безопасности США Каш Пэйтел.

Среди постоянных собеседников личного адвоката Трампа значатся выходец из бывшего СССР бизнесмен Лев Парнас, участвовавший в кампании по отстранению от должности посла США на Украине Мэри Йованович, и консервативный колумнист вашингтонского издания The Hill Джон Соломон, опубликовавший серию материалов о коррумпированности киевских властей.

Демократы также уточняют, что Джулиани находился в постоянном контакте с президентом США и и.о. главы администрации Белого дома Миком Малвени.

Среди тем, которые обсуждались во время этих разговоров - замораживание военной помощи Киеву на сумму в $391 млн. с целью вынудить президента Владимира Зеленского объявить о начале расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, возможного соперника Трампа на выборах 2020 года.

В документе упоминается, что в поиске компромата на Байдена принимали участие адвокаты Джо Дидженова и Виктория Тонсинг, бывшие члены команды юристов Трампа.

Ранее они представляли интересы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, оспаривающего в Австрии экстрадицию в США. В апреле этого года адвокаты заключили соглашение о намерении предоставить юридические услуги трем бывшим руководителям Генпрокуратуры Украины Юрию Луценко, Виктору Шокину и Константину Кулику.

Все они утверждали, что их увольнение было инициировано Джо Байденом для того, чтобы воспрепятствовать расследованию в отношении его сына, Хантера.

Юрий Луценко считается одним из авторов теории о том, что за кампанией по вмешательству в американские выборы 2016 года якобы стоит не Россия, а Украина.

В ходе расследования 11 высокопоставленных сотрудников Госдепа и Совета национальной безопасности США дали показания в Конгрессе.

Некоторые свидетели, получившие повестки, из-за запрета Белого дома отказались участвовать в слушаниях в Палате представителей. По мнению демократов, этот запрет является доказательством того, что Дональд Трамп предпринял "беспрецедентные попытки" воспрепятствовать расследованию.

"Президент Трамп выступал с угрозами, открыто обсуждал возможные ответные меры, оскорбительно комментировал характер свидетелей и их чувство патриотизма, а также сделал их мишенью для издевательств и насмешек", - уточняют демократы в своем отчете.

Вопреки сложившейся практике, Белый дом отказался от любого участия в слушаниях по импичменту, запретив сотрудникам администрации сотрудничать с Конгрессом.

Как подчеркивают авторы доклада, до этого все президенты США, которым грозила процедура импичмента, включая Никсона и Клинтона, соглашались представить законодателям документы, связанные с расследованием, и не препятствовали выступлениям свидетелей.

По словам главы комитета по разведке демократа Адама Шиффа, авторам доклада удалось собрать "ошеломляющие доказательства" правонарушений и преступлений, совершенных президентом США.

Он заявил во вторник, что демократы могут продолжить свое расследование в отношении главы Белого дома, но подчеркнул, что уже собранных свидетельств достаточно для того, чтобы предъявить обвинения Трампу.

Что ответили республиканцы?

Пресс-секретарь Белого дома Стэфани Гришэм отреагировала на публикацию отчета демократов коротким заявлением, назвав документ сфальсифицированным.

"Демократы не смогли представить никаких доказательств каких-либо правонарушений, допущенных президентом Трампом, - сообщила она. - Отчет производит впечатление чепухи, которую несет блогер, сидящий в подвале, и пытающийся заявить что-то, чему нет ни одного доказательства".

Накануне свой собственный доклад выпустили и республиканцы в Конгрессе, обвинив коллег-демократов в том, что им так и не удалось собрать доказательства, необходимые для импичмента президента.

Как заявил республиканец Даг Коллинз, демократы вели расследование, не консультируясь с представителями Республиканской партии и не ставя их в известность о том, кто из свидетелей будет давать показания.

"Президент не сделал ничего незаконного, и они не могут ничего доказать", - подчеркнул конгрессмен Коллинз.

По утверждению республиканцев в Конгрессе, Дональд Трамп имел естественные причины для беспокойства, когда речь шла о коррумпированности руководства Украины.

Инициативу своих оппонентов об импичменте президента США они назвали попыткой пересмотреть итоги выборов 2016 года.

Республиканцы не скрывают, что продолжат поддерживать главу Белого дома на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей. По итогам этих заседаний могут быть выдвинуты обвинения против президента США.

"Наша обязанность - использовать все доступные парламентские и процедурные маневры, которые мы считаем законными, чтобы продемонстрировать, насколько спорным был этот процесс, и насколько слабы позиции демократов. И мы собираемся сделать это агрессивно", - заявил изданию Politico влиятельный конгрессмен-республиканец Энди Биггс.

Что дальше?

4 декабря юридический комитет начнет собственные слушания в рамках процедуры импичмента. По словам главы комитета демократа Джеррольда Надлера, законодатели надеются завершить опрос свидетелей в течение ближайших недель и уже к Рождеству предъявить формальные обвинения президенту США.

Главное отличие предстоящих слушаний состоит в том, что право вызова собственных свидетелей получат не только демократы, но и республиканцы. Право присутствовать на слушаниях имеют глава Белого дома и члены его юридической команды. Они смогут проводит перекрестные допросы свидетелей и предоставлять собственные доказательства.

При этом мало кто сомневается, что пункты обвинения против президента США юридический комитет все же утвердит: для этого нужно согласие простого большинства, а сейчас за импичмент главы государства в комитете выступают 24 законодателя-демократа. 17 республиканцев - против, а еще трое членов Демпартии пока не определились со своей позицией.

После этого пункты обвинения выносятся на голосование всего состава Палаты представителей. Процесс будут контролировать демократы, и для одобрения импичмента опять же нужно простое большинство.

Сегодня за предъявление Трампу обвинений выступают 233 демократа в Конгрессе. 197 республиканцев уже заявили, что будут голосовать против, а 17 демократов до сих пор предпочитали воздерживаться.

Затем обвинительное заключение должен рассмотреть Сенат в ходе процесса, напоминающего судебное заседание.

Председательствовать на этом процессе будет глава Верховного суда США. Представители Конгресса, уполномоченные демократическим большинством, будут играть роль прокуроров, а сами сенаторы - присяжных заседателей.

Президент имеет право ответить на предъявленные ему обвинения, а правила проведения процесса будут устанавливать сенаторы.

За ходом импичмента президента США вы можете следить здесь.

Пока большинство в Верхней палате Конгресса принадлежит республиканцам, согласно прогнозам, инициатива демократов по отстранению Дональда Трампа от власти обречена на провал.

Для утверждения обвинений против президента США нужно одобрение двух третей сенаторов, но пока о готовности поддержать процедуру импичмента заявили лишь 45 демократов в Сенате. 53 сенатора-республиканца намерены голосовать против.

Подобная перспектива, впрочем, не смущает демократов, неоднократно заявлявших, что их главной целью является не отстранение Трампа от власти, а защита принципов, изложенных в Конституции США.