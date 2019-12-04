Галерея: в Таллинне заложен краеугольный камень строительного магазина стоимостью 45 млн евро

"Магазин-склад Depo будет построен в таллиннском бизнес-квартале Авала, цель которого - предоставить как торговые, так и офисные площади компаниям, которые ценят инновационную и удобную для бизнеса среду, учитывающую как сегодняшние, так и будущие потребности», - объяснил исполнительный директор Kaamos Kinnisvara Приит Уустулнд.

Depo является ведущим магазином строительных материалов в Латвии, специализирующимся на решениях собственного производства.

«Мы - единственный ритейлер в странах Балтии, специализирующийся на решениях «сделай сам», предлагающих широкий ассортимент товаров для дома, сада, ремонта и строительства. В наших магазинах ежедневно можно найти по низким ценам не менее 100 000 различных товаров. В дополнение к магазину у Depo также есть большой склад, а это означает, что все товары сразу же доступны в момент покупки», - пояснила директор по маркетингу Depo Эвита Юрьяне-Нельсоне.

По словам Уустулнда, в здание Depo будут использованы решения с возобновляемыми источниками энергии, которые помогут нейтрализовать выбросы выхлопных газов из воздуха, а также производить солнечную энергию для всего квартала.