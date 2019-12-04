Ср, 4.12.2019
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  • Галерея: в Таллинне заложен краеугольный камень строительного магазина стоимостью 45 млн евро
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Галерея: в Таллинне заложен краеугольный камень строительного магазина стоимостью 45 млн евро

Сегодня в деловом квартале Авала был заложен  краеугольный камень магазина латвийской строительной сети Depo, в развитие и строительство которого инвестировано 45 миллионов евро. Строительный магазин площадью 25 000 квадратных метров откроется в Таллинне следующим летом, пишет Postimees.

"Магазин-склад Depo будет построен в таллиннском бизнес-квартале Авала, цель которого -  предоставить как торговые, так и офисные площади компаниям, которые ценят инновационную и удобную для бизнеса среду, учитывающую как сегодняшние, так и будущие потребности», - объяснил исполнительный директор Kaamos Kinnisvara Приит Уустулнд.

Depo является ведущим магазином строительных материалов в Латвии, специализирующимся на решениях собственного производства.

«Мы - единственный ритейлер в странах Балтии, специализирующийся на решениях «сделай сам», предлагающих широкий ассортимент товаров для дома, сада, ремонта и строительства. В наших магазинах ежедневно можно найти по низким ценам не менее 100 000 различных товаров. В дополнение к магазину у Depo также есть большой склад, а это означает, что все товары сразу же доступны в момент покупки», - пояснила директор по маркетингу Depo Эвита Юрьяне-Нельсоне.

По словам Уустулнда, в здание Depo будут использованы решения с возобновляемыми источниками энергии, которые помогут нейтрализовать выбросы выхлопных газов из воздуха, а также производить солнечную энергию для всего квартала.

Магазин Depo площадью 25 000 квадратных метров позволит с комфортом совершать покупки товаров для дома и сада, ремонта и строительства, а также сопутствующих услуг.

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