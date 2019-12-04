После гололедицы на прошлой неделе город берет состояние тротуаров под пристальный контроль

Вице-мэр Калле Кландорф сообщил, что обсуждение было проведено, чтобы исключить повторение ситуации, возникшей на прошлой неделе, когда пешеходам не были обеспечены безопасные условия передвижения. «У города есть все необходимые средства для уборки снега и борьбы с гололедом, во втором бюджете этого года на уборку снега и очистку дорог предусмотрен резерв объемом 400 000 евро, а в городском бюджете на следующий год на эти цели выделены 500 000 евро. Несомненно, обязанностью города является обеспечение безопасных условий передвижения для всех, и для пешеходов, и для водителей. Предприятия, ухаживающие за дорогами и тротуарами, вынесли свой урок», – сказал Кландорф.

Город обеспечивает борьбу с оледенением проезжей части и 20% тротуаров и пешеходно-велосипедных дорожек, обеспечение безопасности на остальных 80% пешеходных дорожек – задача квартирных товариществ и собственников недвижимости.

Вице-мэр отметил, что, поскольку именно пешеходы особенно уязвимы в случае гололедицы, город намерен в дальнейшем больше внимания уделять состоянию тротуаров, которые находятся в сфере ответственности частных собственников. «Тротуары нужно очищать и бороться с гололедицей не только по утрам, но и по необходимости в зависимости от погодных условий. Поэтому задачей муниципальной полиции станет картографировать самые опасные участки и при необходимости делать предписания или оповещения, а если этого будет не достаточно, то и штрафовать. Также мы предложили следующее решение – в тех местах, где ходит много людей, город сам может убирать снег и лед, если собственник недвижимости этим не занимается. Но в этом случае нужно, чтобы собственники были согласны оплачивать эту услугу городу. Тогда им не нужно будет беспокоиться об уборке, только об оплате», – сказал Кландорф.

Чтобы позаботиться о безопасном передвижении пешеходов в зимних погодных условиях, сегодня Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в рамках пилотного проекта заключит договоры с администраторами четырех объектов недвижимости (б. Эстония, 1/3, 5, б. Рявала, 8 и б. Эстония 9/б. Рявала 12) для оказания услуги по очистке тротуаров. В соответствии с договором, город будет убирать снег и бороться с оледенением примыкающих тротуаров с декабря этого года по апрель следующего, а вторая сторона будет оплачивать услугу городу. Переговоры продолжаются в части заключения еще двух таких договоров.

Вице-мэр также отметил, что гранитная крошка не являются самым эффективным способом борьбы с гололедом, поэтому следует взвесить необходимость применения хлоридов в качестве одного из наиболее эффективных методов. В соответствии с таллиннскими правилами, владельцы недвижимости и строений обязаны следить за порядком на прилегающих территориях. Зона, которую они обязаны убирать – это тротуар, расположенный между дорогой, прилегающей к недвижимости, и дорогой, по которой ездят машины. Для борьбы с гололедом в этом случае следует использовать крошку диаметром 2-6 мм. На данный момент использование хлоридов или золы запрещено.