Покупатель подержанного авто стал жертвой обмана, но продавец не ушел от наказания

Неприятный случай произошел недавно с одним доверчивым покупателем автомобиля: уже по прохождении первых ста километров в моторе недавно приобретенного транспортного средства появились неестественные звуки, а на приборной доске загорелись сигнальные лампы.

В ремонтной мастерской подтвердили, что дорогостоящего ремонта не избежать, и стоимость этого ремонта составляла до четверти продажной цены автомобиля. Покупатель и продавец не смогли договориться между собой.

При возникновении проблем нужно прежде всего обращаться к продавцу, объясняет Кийк. "В этом случае покупатель незамедлительно уведомил продавца об инциденте и запросил финансирование на ремонт. Продавец отказался, заявив, что автомобиль находился в идеальном состоянии на момент доставки, регулярно обслуживался дилером и проходил проверку на пригодность к эксплуатации в день его передачи покупателю», - описал Кийк, представлявший доверчивого покупателя в судебном споре.

Продавцом автомобиля было юридическое лицо, и покупатель сначала обратился в Комиссию по потребительским спорам с просьбой о возмещении убытков или возврате продажной цены. Комиссия признала право покупателя на отмену сделки и получение компенсации за понесенные расходы. Однако продавец автомобилей не выполнил решение комиссии в установленные сроки.

У покупателя не было иного выбора, кроме как подать в суд для защиты своих прав. «В суде продавец выдвинул дополнительные возражения, подчеркнув, среди прочего, что это не была продажа потребителю, потому что договор купли-продажи был заключен с банком как лизинговым предприятием, а не с покупателем напрямую», - рассказал Урмас Кийк о дальнейших событиях.

Однако, по словам адвоката, это не было квалифицированным возражением, поскольку участие финансиста, в данном случае арендодателя, в договоре купли-продажи не искажает отношения покупателя и продавца. Суд установил, что имела место продажа потребителю.

В таких случая обычно действует предпосылка, что проявившийся в течение шести месяцев механический дефект, уже присутствовал на момент передачи товара. Следовательно, продавец должен иметь возможность доказать в суде, что он продавал товар без дефектов, а дефект был вызван самим покупателем. В данном случае продавец не смог доказать это, и покупатель одержал полную победу в суде. Продавец должен возместить покупателю цену продажи и возместить все расходы, понесенные покупателем в связи с неисправным транспортным средством, включая судебные издержки.

По словам Урмаса Кийка, результат был бы аналогичным, если бы покупатель и продавец юридически находились в одинаковом положении, т.е. если бы они оба были частными лицами.