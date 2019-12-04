На Пирита-теэ построят еще одну отдельную полосу для автобусов

В следующем году на Пирита-теэ построят отдельную полосу для автобусов в направлении из центра в Пирита, которая будет идти от памятника "Русалка" до магазина Pirita Selver.
Длина полосы составит 2,2 километра, пишет портал новостей вещания ERR.
"Новую полосу для общественного транспорта построят за счет зеленой зоны, разделяющей два направления движения. Так, к двум полосам движения, которыми пользуются общественный транспорт и автомобили, добавится третья полоса", – пояснил старейшина района Пирита Тынис Лийнат.
Добавлением еще одной полосы городские вдласти хотят создать преимущество для общественного транспорта и повлиять на то, чтобы люди больше пользовались автобусами.
Во время строительства новой полосы движения заменят освещение Пирита-теэ, вдоль дороги появится современное светодиодное освещение.