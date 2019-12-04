Дело закрыто: причина смерти молодого заключенного не вызывает сомнений

С разрешения Лыунаской окружной прокуратуры вчера было прекращено начатое 24 августа криминальное производство, в рамках которого было прояснены обстоятельства смерти 26-летнего заключенного в Тартуской тюрьме, пишет Postimees.
В августе, когда началось производство, было известно, что 26-летний мужчина был неизлечимо болен и из-за состояния своего здоровья был вынужден постоянно соблюдать определенный режим лечения.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маарьи-Лийзы Кыйв, на основании собранных доказательств установлено, что 23 августа задержанный не принял вечернюю дозу прописанного лекарства, кроме того он мог пропустить ее и 21 августа.
«В ходе производства была проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить, мог ли перебой с приемом препарата привести к смерти», - сказала Кыйв.
Но по оценке судебного эксперта, причиной смерти, стало не это, а проблема со здоровьем. «Поскольку между смертью человека и пропущенным приемом лекарства не было причинно-следственной связи, факта причинения смерти по неосторожности не было», - объяснила прокурор.