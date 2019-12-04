Дело закрыто: причина смерти молодого заключенного не вызывает сомнений

В августе, когда началось производство, было известно, что 26-летний мужчина был неизлечимо болен и из-за состояния своего здоровья был вынужден постоянно соблюдать определенный режим лечения.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маарьи-Лийзы Кыйв, на основании собранных доказательств установлено, что 23 августа задержанный не принял вечернюю дозу прописанного лекарства, кроме того он мог пропустить ее и 21 августа.

«В ходе производства была проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить, мог ли перебой с приемом препарата привести к смерти», - сказала Кыйв.