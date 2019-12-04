СМИ: популярный лекарственный препарат может содержать опасные канцерогены

В метформине, который принимают пациенты с сахарным диабетом, могут быть опасные соединения, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna. Речь идет о канцерогене N-нитрозодиметиламине, из-за которого по всему миру отозвали «Ранитидин» и «Зантак», в составе которых также обнаружили это вещество. Этот канцероген негативно влияет на работу печени и кишечника, а также может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.