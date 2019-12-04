Ср, 4.12.2019
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СМИ: популярный лекарственный препарат может содержать опасные канцерогены

Лекарства. Фото иллюстративное

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные химические вещества, сообщили польские СМИ со ссылкой на Европейское агентство лекарственных средств.

В метформине, который принимают пациенты с сахарным диабетом, могут быть опасные соединения, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna. Речь идет о канцерогене N-нитрозодиметиламине, из-за которого по всему миру отозвали «Ранитидин» и «Зантак», в составе которых также обнаружили это вещество. Этот канцероген негативно влияет на работу печени и кишечника, а также может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. 

Метформин может иметь в своем составе сильное химическое соединение, которое, среди прочего, дают крысам, чтобы вызвать у них онкологические заболевания, говорится в статье.

По словам министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского, пока лекарство не будут отзывать из обращения. Он добавил, что прекращение приема препарата "может грозить более негативными последствиями, нежели продолжение его использования". Минздрав Польши ждет результатов исследования препарата и его состава.

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