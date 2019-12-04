Латвийская авиакомпания airBaltic продолжает искать персонал для работы в Таллинне

Авиакомпания airBaltic продолжает вербовку персонала для работы в Таллинне. 10 декабря компания организует в столице Эстонии, в гостинице в Hestia Hotel Europа, новое мероприятие для тех, кто желает начать работу на предприятии в Таллинне.
Ранее аналогичные мероприятия авиакомпания проводила в Таллинне 15 и 16 ноября.
Всех, кто мотивирован для работы в авиакомпании airBaltic приглашает на свое мероприятие. С собой нужно взять свое СV и ID-карту. В ходе мероприятия авиакомпания намерена познакомить будущих работников с работой airBaltic, самолетами фирмы, современным центром бортового персонала в Риге, проинформировать о свободных рабочих местах и также дать общее представление о карьерном росте и профессиональном развитии.
Новые группы начинают обучение ежемесячно, так же в авиакомпании существует программа по обучению уже опытного персонала.
Из Таллинна airBaltic выполняет прямые полеты в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену, Вильнюс, а теперь и в Малагу, Брюссель и Копенгаген.