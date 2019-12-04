Латвийская авиакомпания airBaltic продолжает искать персонал для работы в Таллинне

Всех, кто мотивирован для работы в авиакомпании airBaltic приглашает на свое мероприятие. С собой нужно взять свое СV и ID-карту. В ходе мероприятия авиакомпания намерена познакомить будущих работников с работой airBaltic, самолетами фирмы, современным центром бортового персонала в Риге, проинформировать о свободных рабочих местах и также дать общее представление о карьерном росте и профессиональном развитии.