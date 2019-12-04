Ср, 4.12.2019
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  • Горсобрание Нарва-Йыэсуу отправило в отставку председателя Вейкко Лухалайда

Горсобрание Нарва-Йыэсуу отправило в отставку председателя Вейкко Лухалайда

Городское собрание Нарва-Йыэсуу в среду большинством голосов отправило в отставку председателя Вейкко Лухалайда.

Об этом сообщили новости ERR, отметив, что заявление о выражении недоверия председателю городского собрания поступило от фракции Ühtne kodu.

На прошлой сессии представляя заявление о недоверии председателю, заместитель председателя Инге Мушкина отметила, что учитывая новую должность Лухалайда, - а он с октября возглавил Союз самоуправлений Эстонии, - он не может уделять достаточно времени для работы в самоуправлении, что негативно скажется на развитии города.

За недоверие председателю проголосовало 9 из 17 депутатов. Из-за возникших разногласий в коалиции из-за должности председателя центристы Нарва-Йыэсуу намерены уйти в оппозицию.

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