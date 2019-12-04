Горсобрание Нарва-Йыэсуу отправило в отставку председателя Вейкко Лухалайда

Об этом сообщили новости ERR , отметив, что заявление о выражении недоверия председателю городского собрания поступило от фракции Ühtne kodu.

На прошлой сессии представляя заявление о недоверии председателю, заместитель председателя Инге Мушкина отметила, что учитывая новую должность Лухалайда, - а он с октября возглавил Союз самоуправлений Эстонии, - он не может уделять достаточно времени для работы в самоуправлении, что негативно скажется на развитии города.