Газета: российская разведка использовала курорты в Альпах в качестве баз

Британские, швейцарские, французские и американские спецслужбы выявили 15 сотрудников ГРУ, которые действовали по всей Европе в 2014-18 годах.

Все они в какой-то момент останавливались возле швейцарско-итальянской границы во Французских Альпах в департаменте Верхняя Савойя, чаще всего в Шамони, Эвиане и Аннемассе.

Le Monde опубликовала имена 15 членов подразделения, заявив, что к ним добавляются пять имен из списка, ранее опубликованного Bellingcat и Insider.

Западные спецслужбы начали расследовать деятельность российских разведчиков после отравления Сергея Скрипала в марте 2018 года в английском Солсбери. Великобритания и ее союзники обвиняют в попытке убийства двойного агента Скрипаля Кремль, который категорически отрицает это.

Разведывательное подразделение также активно действовало в Болгарии, Молдавии и Черногории.

По данным газеты, некоторые агенты посещали Францию несколько раз, другие - один или два раза. Александр Петров и Руслан Боширов пробыли в Верхней Савойе дольше. Это псевдонимы агентов ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипаля.

До сих пор западные спецслужбы не обнаружили никаких материалов или оружия, оставленных российскими агентами во Франции. Их присутствие, однако, подтверждается местами питания и проживания, а также покупками в этом районе.