Ср, 4.12.2019
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Пропала 81-летняя женщина. Полиция просит помощи

81-летняя Рийта

ФОТО: Politsei

В полицию поступило сообщение о том, что сегодня около 17:30 81-летняя Рийта покинула свой дом на улице Пикк в Раквере. Местонахождение женщины в настоящее время неизвестно. 

Полиция проверяет улицы Раквере, но пока поиски не дали никаких положительных результатов. Поиски продолжаются.

Рост Рийты 170 см, телосложение худощавое. У нее темные вьющиеся волосы. В последний раз, когда ее видели, она была одета в темную куртку, черные брюки и ботинки. Речь женщины может быть запутанной и непонятной.

Всех, кто видел женщину, изображенную на фотографии, просят немедленно связаться с полицией по телефону 112.

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