Ср, 4.12.2019
Разбазаривание денег в виде новогодних премий вызывает у эстонца, получающего среднюю зарплату, чувство несправедливости. Айвар Пау

Эстонский бизнес одного из богатейших людей Петербурга погряз в долгах

Vein. Foto on illustratiivne.

ФОТО: unsplash.com

Акционерное общество Võhu Vein, которое производит вино в деревне Выху волости Винни Ляэне-Вируского уезда, пытается справится с долгами. Однако акционер предприятия Машкюр Гасымов, входящий в рейтинг самых богатых людей Петербурга, считает долги ерундой и строит большие планы в отношении своего предприятия, пишет DV.ee.

«Мое имущество оценивается в 40-50 миллионов евро. Понимаете, что для такого человека значит долг в размере 50 000? Америка печатает доллары при триллионных долгах, но ее почему-то никто не критикует. Наш долг - нормальное явление. Мы его выплатим», - сказал Гасымов о долге.

Гасымов - бизнесмен азербайджанского происхождения с пестрым прошлым, который живет в Санкт-Петербурге и является гражданином России.

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