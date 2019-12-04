Эстонский бизнес одного из богатейших людей Петербурга погряз в долгах

«Мое имущество оценивается в 40-50 миллионов евро. Понимаете, что для такого человека значит долг в размере 50 000? Америка печатает доллары при триллионных долгах, но ее почему-то никто не критикует. Наш долг - нормальное явление. Мы его выплатим», - сказал Гасымов о долге.