Решено: в Эстонии построят большой завод по производству взрывчатки

Паевое товарищество Nitrotol планирует построить в карьере Потсепа современный завод по производству взрывчатых веществ. Публичная демонстрация соответствующей детальной планировки продлится один месяц, с 12 декабря по 12 января, пишет Pärnu Postimees.
Современный завод по производству боеприпасов запланирован в северо-западном углу песчаного карьера Потсепа в районе Аудру, его площадь составит около 17 гектаров. Комплекс будет состоять из производственных и вспомогательных зданий, складов, заборов, ограждений, дорог и коммуникаций.
В сообщении о начале экспозиции планировки указывается, что карьер, выбранный для завода, расположен вдали от густонаселенного района, тогда как шахта уже имеет инфраструктуру, то есть подъездные пути и электрические соединения.
«В этом районе также исторически проводились взрывы, поэтому характер деятельности не является совершенно незнакомым для этого района», - значится в пояснении.
Взрывчатые вещества военного назначения, из которых изготавливаются изделия, включают в себя тринитротулен (ТНТ), гексоген и тетранитрат пентаэритрита (ТЭН). Они не будут производиться на месте, а будут импортироваться.
Завод боеприпасов создаст рабочие места в этом районе. В первой половине года представитель Nitrotol говорил, что на начальном этапе потребуется от 10 до 15 человек, но это число может увеличиться в будущем.