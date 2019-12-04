Решено: в Эстонии построят большой завод по производству взрывчатки

Современный завод по производству боеприпасов запланирован в северо-западном углу песчаного карьера Потсепа в районе Аудру, его площадь составит около 17 гектаров. Комплекс будет состоять из производственных и вспомогательных зданий, складов, заборов, ограждений, дорог и коммуникаций.

В сообщении о начале экспозиции планировки указывается, что карьер, выбранный для завода, расположен вдали от густонаселенного района, тогда как шахта уже имеет инфраструктуру, то есть подъездные пути и электрические соединения.

«В этом районе также исторически проводились взрывы, поэтому характер деятельности не является совершенно незнакомым для этого района», - значится в пояснении.

Взрывчатые вещества военного назначения, из которых изготавливаются изделия, включают в себя тринитротулен (ТНТ), гексоген и тетранитрат пентаэритрита (ТЭН). Они не будут производиться на месте, а будут импортироваться.