Галерея: здание на территории бывшей Балтийской мануфактуры сгорело дотла

В четверг около 5.05 в столичном районе Пыхья-Таллинн вспыхнул пожар. Заброшенное здание по адресу Копли, 35 сгорело дотла.
По данным Пыхьяского спасательного центра, сгоревшее здание когда-то входило в комплекс Балтийской мануфактуры.
В ходе пожара образовалось много дыма. «Призываем жильцов близлежащих домов закрыть окна», - обратились спасатели в соцсетях.
Движение на улице Копли, от улицы Ситси до улицы Карьямаа, было прекращено из-за работ по тушению пожара. К полудню спасатели потушили пожар, но от здания почти ничего не осталось.