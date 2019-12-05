Чт, 5.12.2019
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  • Галерея: здание на территории бывшей Балтийской мануфактуры сгорело дотла

Галерея: здание на территории бывшей Балтийской мануфактуры сгорело дотла

В четверг около 5.05 в столичном районе Пыхья-Таллинн вспыхнул пожар. Заброшенное здание по адресу Копли, 35 сгорело дотла.

По данным Пыхьяского спасательного центра, сгоревшее здание когда-то входило в комплекс Балтийской мануфактуры.

В ходе пожара образовалось много дыма. «Призываем жильцов близлежащих домов закрыть окна», - обратились спасатели в соцсетях.

Движение на улице Копли, от улицы Ситси до улицы Карьямаа, было прекращено из-за работ по тушению пожара. К полудню спасатели потушили пожар, но от здания почти ничего не осталось.

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