Пожар в Пыхья-Таллинне: спасатели призвали жителей района закрыть окна

По данным Пыхьяского спасательного центра, огнем охвачено заброшенное здание по адресу Копли, 35. Раньше там находилась Балтийская мануфактура. В ходе пожара образовалось много дыма. «Призываем жильцов близлежащих домов закрыть окна», - обратились спасатели в соцсетях.

Движение по улице Копли на отрезке от улицы Ситси и до улицы Карьямаа было закрыто.

Пожар был локализован около 6.50.