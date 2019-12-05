Пожар в Пыхья-Таллинне: спасатели призвали жителей района закрыть окна

В четверг около 5.05 в столичном районе Пыхья-Таллинн вспыхнул пожар. Спасатели призвали жильцов близлежащих домов держать окна закрытыми.
По данным Пыхьяского спасательного центра, огнем охвачено заброшенное здание по адресу Копли, 35. Раньше там находилась Балтийская мануфактура. В ходе пожара образовалось много дыма. «Призываем жильцов близлежащих домов закрыть окна», - обратились спасатели в соцсетях.
Движение по улице Копли на отрезке от улицы Ситси и до улицы Карьямаа было закрыто.
Пожар был локализован около 6.50.
Фотографии с места пожара были опубликованы в Facebook-сообществе "EZ-дуны!".