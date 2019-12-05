СМИ: два человека стали жертвами стрелка на военной базе США в Перл-Харборе

По распространенной ими информации стрельбу по гражданским работникам верфи устроил один из матросов, три человека получили ранения, позднее двое из раненых скончались, состояние третьего раненого оценивается как стабильное и его жизни ничего не угрожает.

Стрелок покончил с собой.

Белый дом сообщил, что "президент был проинформирован о стрельбе ... и продолжает следить за ситуацией".

Ранее сообщалось, что база была закрыта после того, как около 14:30 среды по местному времени (03:30 мск четверга) поступила информация о стрельбе на верфи.

Пока о мотивах стрелка не сообщается. Представитель базы отметил, что ведется расследование.