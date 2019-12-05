Март Ярвик: в моем кабинете было установлено прослушивающее устройство

На встречу с экс-министром в народном доме в Тори пришло около 30 человек.

"Я не знаю, сколько этих устройств было. Я получил от Хенна Пыллуааса специальный аппарат, который их выявляет", - сказал Ярвик на состоявшейся во вторник встрече с избирателями.

Экс-министр сказал, что обнаружил подслушивающее устройство на потолке. "Я отправил официальное письмо Марту Хельме, чтобы здание проверили на наличие подслушивающих устройств", - добавил он.

Ярвик заявил собравшимся, что Юри Ратас сильно подвержен влиянию канцлеров. "Канцлеры собираются каждую неделю. У них там штаб теневого правительства", - сказал Ярвик, а также добавил, что там царит атмосфера Партии реформ.

Также в своем выступлении Ярвик раскритиковал деятельность Ветеринарно-пищевого департамента.