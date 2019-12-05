КаПо задержала высокопоставленного сотрудника полиции

Мартихин подозревается в присвоении крупной суммы в составе группы, подделке документов и использовании поддельных документов, сообщила BNS пресс-секретарь госпрокуратуры Кайри Кюнгас.

Согласно подозрениям, Мартихин в период 2015-2019, являясь одним из владельцев акционерного общества, присвоил имущество фирмы в виде наличных денег и посредством заключенных с другой связанной с ним фирмой договоров.

«Кроме того, согласно подозрениям, он за счет этого акционерного общества оплачивал частные поездки, подделывал и использовал документы, чтобы скрыть реальные цели поездок. Ему также предъявлено подозрение в том, что он в пользу другого находящегося под его контролем коммерческого объединения присваивал требования к клиентам этого акционерного общества. Предварительные подозрения не содержат служебных преступлений», - сказала Кюнгас.

Мартихин подозревается в том, что без ведома других владельцев фирмы присвоил не менее 250 000 евро.

«Этот случай тем серьезнее, что в противоправных действиях подозревается человек, задача которого — следить за законопослушностью других людей, предупреждать и препятствовать противоправным действиям. Чиновники при исполнении своих служебных обязанностей и в частной жизни должны быть законопослушными и подавать пример остальным. Кроме того, защита честной экономической среды является одним из приоритетов прокуратуры», - сказал ведущий прокурор Таави Перн.

По словам прокурора, подозреваемый может продолжать совершать подобные действия, искусственным образом создать доказательства или оказать влияние на других фигурантов следствия, поэтому прокурор подал просьбу о его аресте и суд ее удовлетворил.

Кроме Мартихина в неоднократном присвоении имущества вместе с ним подозревается 26-летний мужчина.