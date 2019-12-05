Девелопер Pargi Keskus обвиняет волостное управление во вранье

В "Северном побережье" от 3 декабря была статья о том, что торговому центру, который начал работу 29 ноября, Йыхвиское волостное управление к моменту открытия так и не выдало разрешение на использование, хотя ходатайство генподрядчик стройки ТОО Vilkon Ehitus подал еще 30 октября. В соответствии с Законом о строительстве, разрешение на использование следует выдать в течение 30 дней со дня подачи ходатайства.

Адвокатское бюро вмешается

"ТОО Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus отмечает, что при производстве по вышеупомянутому разрешению на использование ТОО Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus ответило на все заданные вопросы и устранило все возможные препятствия (в том числе основанные на правовых актах, а также указанные компетентным лицом по собственной инициативе) для выдачи разрешения на использование", - написал волостному управлению уполномоченный представитель девелопера, присяжный адвокат адвокатского бюро JeweLex Хиллар Виллерс.

Адвокат отмечает, что Йыхвиская волость неожиданно передала 28 ноября в строительный регистр сообщение о продлении срока выдачи разрешения на использование до 10 декабря, приведя в качестве обоснования то обстоятельство, что ходатайство не было согласовано со Спасательным и Земельным департаментами, а кроме того, в ходатайстве имелись недочеты, потому и отправили ходатайство обратно, а 28 ноября подали новое.

"Мы отмечаем, что подобные фактические утверждения ложные, поскольку ходатайство о разрешении на использование не осталось без рассмотрения со стороны компетентного лица /.../ и не было возвращено. ТОО Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus не подавало также 28.11.2019 г. новое ходатайство о разрешении на использование. В случае если бы подавалось новое ходатайство о разрешении на использование, то следовало бы завершить старое производство и начать новое", - говорится в письме представителя девелопера волостному управлению.

Он добавляет, что согласования от Спасательного департамента и от Земельного департамента, нехватку которых сочли недочетом, были представлены волости соответственно 22 и 25 ноября. "То есть в поданном 28.11.2019 г. ходатайстве о продлении срока выдачи разрешения на использование ни в коем случае нельзя было опираться на отсутствие вышеупомянутых согласований".

В письме отмечается, что представитель Йыхвиской волости сообщил вечером 28 ноября генподрядчику по телефону, что препятствий для выдачи разрешения на использование нет, но его не успевают оформить.

Обвинение в административной несостоятельности

В запросе отмечают, что Йыхвиская волость вела производство по ходатайству о разрешении на использование не в установленном законом порядке и отсутствуют также всяческие основания для продления срока выдачи.

"Исходя из вышесказанного, просим по возможности быстро сообщить, по каким объективным причинам разрешение на использование не было выдано в течение установленного Законом о строительстве срока. Предположительно, речь идет об административной несостоятельности, которой никак нельзя оправдать /.../ превышение срока", - сообщил представитель Pargi Keskus волостному управлению.

Волостной старейшина Макс Каур ответил "Северному побережью" на запрос о причинах невыдачи разрешения на использование так: "Разрешение на использование находится у нас в производстве, мы просим немного времени. Но это не мешает непосредственно деятельности центра. Мы хотим точно определить обстоятельства, связанные как с открытием кинотеатра Apollo, так и со спортивными объектами. Это формальность".

МАКС КАУР: - Прилагаем усилия.

Правда, волостное управление решило заказать в адвокатском бюро юридическую экспертизу своего участия в ТОО Jõhvi Pargi Arendus. "Этот вопрос находится под постоянным мониторингом со стороны волостного управления, поскольку волость является пайщиком Pargi Keskus, - отметил волостной старейшина Макс Каур. Участие волости в Pargi Keskus составляет 5 процентов.

Во вторник состоялось заседание волостного управления, и на дополнительный запрос "Северного побережья" о выдаче разрешения на использование Каур ответил: "Прилагаем усилия".