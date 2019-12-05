Девелопер Pargi Keskus обвиняет волостную управу во вранье

В "Северном побережье" от 3 декабря была статья о том, что торговому центру, который начал работу 29 ноября, Йыхвиская волостная управа к моменту открытия так и не выдала разрешение на эксплуатацию, хотя ходатайство генподрядчик строительства, ТОО Vilkon Ehitus, подал еще 30 октября. В соответствии с Законом о строительстве, разрешение на на эксплуатацию следует выдать в течение 30 дней со дня подачи ходатайства.

Адвокатское бюро вмешается

"ТОО Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus отмечает, что при производстве по вышеупомянутому разрешению на эксплуатацию, ответило на все заданные вопросы и устранило все возможные препятствия (в том числе основанные на правовых актах, а также указанные компетентным лицом по собственной инициативе) для выдачи разрешения на эксплуатацию", - написал в волостную управу уполномоченный представитель девелопера, присяжный адвокат адвокатского бюро JeweLex Хиллар Виллерс.

Адвокат отмечает, что Йыхвиская волость неожиданно передала 28 ноября в строительный регистр сообщение о продлении срока выдачи разрешения на эксплуатацию до 10 декабря, приведя в качестве обоснования то обстоятельство, что ходатайство не было согласовано со Спасательным и Земельным департаментами, а кроме того, в ходатайстве имелись недочеты, так что его вернули, а 28 ноября было подано новое.

"Мы отмечаем, что подобные утверждения ложные, поскольку ходатайство о разрешении на эксплуатацию, не осталось без рассмотрения компетентного лица /.../ и не было возвращено. ТОО Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus не подавало 28.11.2019 г. новое ходатайство. В случае если бы оно подавалось, следовало бы прекратить старое производство и начать новое", - говорится в письме представителя девелопера волостному управлению.

Он добавляет, что согласования со Спасательным и Земельным департаментами, нехватку которых сочли недочетом, были представлены волости соответственно 22 и 25 ноября. "То есть в поданном 28.11.2019 г. ходатайстве о продлении срока выдачи разрешения на эксплуатацию ни в коем случае нельзя было опираться на отсутствие вышеупомянутых согласований".

В письме отмечается, что представитель Йыхвиской волости сообщил вечером 28 ноября генподрядчику по телефону, что препятствий для выдачи разрешения на эксплуатацию нет, но его не успевают оформить.

Обвинение в административной несостоятельности

В запросе отмечают, что Йыхвиская волость вела производство по ходатайству не в установленном законом порядке, также отсутствуют всяческие основания для продления срока выдачи.

"Исходя из вышесказанного, просим по возможности быстро сообщить, по каким объективным причинам разрешение на эксплуатацию не было выдано в течение установленного Законом о строительстве срока. Предположительно, речь идет об административной несостоятельности, которой никак нельзя оправдать /.../ превышение срока", - сообщил представитель Pargi Keskus волостному управлению.

Волостной старейшина Макс Каур ответил "Северному побережью" на запрос о причинах невыдачи разрешения на эксплуатацию так: "Разрешение на эксплуатацию находится у нас в производстве, мы просим немного времени. Но это не мешает непосредственной деятельности центра. Мы хотим точно определить обстоятельства, связанные как с открытием кинотеатра Apollo, так и со спортивными объектами. Это формальность".

МАКС КАУР: - Прилагаем усилия.

Правда, волостное управление решило заказать в адвокатском бюро юридическую экспертизу своего участия в ТОО Jõhvi Pargi Arendus. "Этот вопрос находится под постоянным мониторингом волостной управы, поскольку волость является пайщиком Pargi Keskus, - отметил волостной старейшина Макс Каур. Участие волости в Pargi Keskus составляет 5 процентов.

Во вторник состоялось заседание волостной управы, и на дополнительный запрос "Северного побережья" о выдаче разрешения Каур ответил: "Прилагаем усилия".