Фото: в продажу поступила квартира для любителей оригинальной планировки и дизайна

Просторная и в самом деле уникальная двухкомнатная квартира в стиле лофт площадью 55,7 квадратных метров находится в доме под названием Art Depoo. Со вкусом оформленная и обставленная квартира продается со всей мебелью, техникой и прочим, необходимым для жизни. «Собирайте чемоданы и переезжайте хоть сейчас», - читаем в объявлении.

Квартира в стиле лофт в Таллинне. ФОТО: City24

Большие окна обеспечивают хорошую освещенность как летом, так и зимой. Квартира расположена на нескольких полуэтажах, и ступени делят квартиру на зоны: гостиная, кухня, спальня, гардеробная, ванная и прихожая.

Квартира в стиле лофт в Таллинне. ФОТО: City24

В квартире недавно сделан ремонт, а процесс оформления разрешения на эксплуатацию вот-вот подойдет к концу.

Квартира в стиле лофт в Таллинне. ФОТО: City24