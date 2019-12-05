Чт, 5.12.2019
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Фото: в продажу поступила квартира для любителей оригинальной планировки и дизайна

Loft-tüüpi korter Tallinnas.

ФОТО: City24

В Каламая продается квартира с необычной планировкой и своеобразным интерьером, сообщает Kodustiil.

Просторная и в самом деле уникальная двухкомнатная квартира в стиле лофт площадью 55,7 квадратных метров находится в доме под названием Art Depoo. Со вкусом оформленная и обставленная квартира продается со всей мебелью, техникой и прочим, необходимым для жизни. «Собирайте чемоданы и переезжайте хоть сейчас», - читаем в объявлении

Квартира в стиле лофт в Таллинне.

ФОТО: City24

Большие окна обеспечивают хорошую освещенность как летом, так и зимой. Квартира расположена на нескольких полуэтажах, и ступени делят квартиру на зоны: гостиная, кухня, спальня, гардеробная, ванная и прихожая. 

Квартира в стиле лофт в Таллинне.

ФОТО: City24

В квартире недавно сделан ремонт, а процесс оформления разрешения на эксплуатацию вот-вот подойдет к концу. 

Квартира в стиле лофт в Таллинне.

ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24

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