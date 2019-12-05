Лидера фанатов «Спартака» отлучили от футбола на полтора года за оскорбление Дзюбы

Суд посчитал, что во футбольного фаната матча «Зенит» - «Спартак» 1 декабря болельщик находился на стадионе «Газпром-Арена» и нарушил правила поведения зрителей: он громко скандировал оскорбительные нецензурные выражения в адрес игрока «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы через мегафон и призывал к этому всех болельщиков сектора, передает NEWSru.

На суде болельщик вину не признал. Он пояснил, что действительно был в секторе болельщиков «Спартака» с громкоусилителем, однако использовал его для организации «кричалок» в поддержку красно-белых и оскорблений в адрес Дзюбы не выражал.

Отметим, что Бевза вызвали в отдел столичной полиции на Петровке для дачи показаний по делу о драке, которая произошла в мае на набережной канала Грибоедова. Оттуда его забрали представители полиции Санкт-Петербурга.

Между тем, московский «Спартак» выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг его болельщиков в Петербурге и выразил намерение за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь своему «заводящему», чтобы добиваться пересмотра решения суда.

Ранее сообщалось, что в день матча между «Зенитом» и «Спартаком» полиция Санкт-Петербурга доставила в районные отделы около 150-200 болельщиков «Спартака», им вменялось мелкое хулиганство.

На матче с гостевого сектора доносились оскорбления в адрес Артема Дзюбы, также фанаты вывесили оскорбительный баннер, адресованный игроку.