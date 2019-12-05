Суд выпустил из тюрьмы госизменника Хермана Симма

Харьюский уездный суд 25 февраля 2009 года признал Симма виновным в госизмене и передаче внутренней информации Службе внешней разведки России (СВР), приговорив его к 12 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Суд взыскал с Симма по гражданскому иску Министерства обороны возмещение ущерба в размере 20 155 000 крон, или почти 1 380 000 евро.

Срок несения Симмом наказания начался 19 сентября 2008 года и должен был официально закончиться 18 марта 2021 года.

Херман Симм вошел в историю как первый госизменник, осужденный после восстановления независимости Эстонии.

Бывший глава управления безопасности Министерства обороны Эстонии Херман Симм был арестован 21 сентября 2008 года по обвинению в государственной измене. Его жена, Хеэте Симм, была взята под стражу по подозрению в пособничестве государственной измене.

Эстонский суд признал Симма виновным в государственной измене и разглашении секретной информации и приговорил его к 12 годам и шести месяцам тюремного заключения. По данным Полиции безопасности, Симм снабжал российские спецслужбы информацией в период с 1995 по 2008 год.

Согласно расследованию, проведенному Полицией безопасности, Симм начал сотрудничать со Службой внешней разведки России (СВР) еще летом 1995 года и передавал секретную информацию вплоть до своего задержания в сентябре 2008 года. Таким образом, он передал контактным лицам в СВР 19 документов, содержащих государственные тайны, один документ конфиденциального уровня и четыре документа ограниченного пользования.

Симм также поделился с российской стороной информацией о международных информационных и коммуникационных системах, безопасности данных, разведке, контрразведке и оборонной политике. Эта информация была передана Эстонии на основании международных соглашений, и включала в себя в том числе по меньшей мере 82 документа ограниченного пользования, 247 конфиденциальных и 33 засекреченных документа.

Симм также собрал и предоставил контактным лицам в СВР другую информацию о лицах и персональных данных, нанеся ущерб интересам Эстонии.

Деятельностью Симма в разное время руководили два офицера СВР. По данным расследования КаПо, это были Валерий Зенцов и использовавший личность португальца Антонио Ве Жезуша Аморетта Графа Сергей Яковлев.

Симм встретился с контактными лицами СВР в 15 европейских странах, и все встречи были связаны с командировками или отпуском Симма.

Министр юстиции не поддержал освобождение

Министр юстиции и бывший генеральный директор Полиции безопасности Райво Аэг был не согласен с освобождением Симма. Он считает, что предатель должен отбывать наказание в тюрьме. «По моему мнению, человек, который систематически работал на Российское государство, должен отбывать наказание в закрытой тюрьме до конца срока его заключения. Это не правовая, а моральная оценка предательства страны», - ранее говорил Аэг изданию Postimees.

Досрочное освобождение Симма поддержали как Тартуская тюрьма, так и Лыунаская окружная прокуратура .

В последний раз Симм высказывал пожелание освободиться досрочно в июне прошлого года. В тот раз это желание поддержала тюрьма, но не поддержала прокуратура. Суд не освободил Симма, установив тогда, что, несмотря на несколько положительных обстоятельств, он не может быть освобожден досрочно из-за серьезности преступления.

По заявлению Тартуской тюрьмы, досрочное освобождение Симма было поддержано из-за низкой вероятности совершения нового преступления. В конце концов, Лыунаская окружная прокуратура согласилась с позицией тюрьмы.