Невероятная выставка в Архитектурном музее с экскурсиями на русском языке

Ha выставкe Uuri ruumi! («Исследуй пространство!») посетитель может всё рассмотреть, понюхать, потрогать, ко всему прикоснуться и вдруг осознать: я ощущаю пространство, я понимаю сущность архитектуры!

Зритель получает неповторимые ощущения от того, как свет и зеркальный пол размывают границы воспринимаемого и физического пространства. Совсем другой опыт ждет его в лесу из свисающих с потолка лент, через которые можно пройти с открытыми или закрытыми глазами к сферическому гнезду - безопасному кокону для уединения.

Вместе с экскурсоводом попытайтесь найти ответы на вопросы: как соотносятся зрение и восприятие пространства, как пространство влияет на вас, как вы чувствуете себя в круглом пространстве.

ФОТО: Лийси Анвельт

Экспонаты помогают распознавать различные строительные материалы и конструкции, представить кровообращение здания и то, с какими помещениями связаны определенные запахи. Здесь есть трубы, через которые можно пролезть, есть анимированная книга, при перелистывании которой оживают не только комната и улица, но и целый город.

Экспозиция подталкивает детей и взрослых к размышлениям, предлагает вместе заглянуть в дома и посмотреть на то, что находится за стенами зданий: на город и природу.

Выставка «Uuri ruumi!» обнажает разные грани архитектуры, начиная от идеи и материалов и заканчивая пространственным впечатлением.