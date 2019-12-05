СМИ: убитый в Германии гражданин Грузии причастен к терактам и убийству 98 человек на территории РФ

По данным источника «Интерфакса» в силовых структурах, убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был причастен к организации и совершению террористических актов на территории России в качестве главаря бандформирований. В этих нападениях погибли десятки людей. А в 2016 году Грузия объявила его в международный розыск, передает NEWSru.

Собеседник добавил, что Хангошвили был связующим звеном для действующих на территории Северного Кавказа лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, занимавшего пост президента Чечни, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева. Также Хангошвили якобы был тесно связан с «иностранными наемниками» - Абу-Хавсом, Хаттабом, Абу-аль-Валидом.

По словам источника, по указанию Басаева Хангошвили возглавил бандгруппу, «созданную для организации и проведения диверсионно-террористических акций на территории Ингушетии в 2003-2004 годах». В мае и августе 2003 года Хангошвили участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки Сунженского района Ингушетии. Тогда погибли 15 военнослужащих.

По тем же данным, 21-22 июня 2004 года «под руководством международного террориста Басаева Хангошвили принимал участие в нападении на представителей органов власти и управления Ингушетии». «В результате этих нападений погибли 98 человек, из них 67 - сотрудники правоохранительных органов, и 104 были ранены», - отметил источник.

Источник сообщил, что Хангошвили причастен к убийствам сотрудников силовых структур. В частности, «22 апреля 2004 года он лично расстрелял прапорщика управления ФСБ по Ингушетии Гадаборшева».

По словам собеседника агентства, по факту нападения на Ингушетию республиканская прокуратура 22 июня 2004 года возбудила уголовное дело по статьям 205, 105, 317 и ч. 3 ст. 222 УК РФ. Источник уточнил, что сейчас уголовное дело находится в производстве управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. По этому делу Хангошвили проходит в качестве главаря бандформирований, созданных по указанию Басаева.

По словам собеседника агентства, о действиях Хангошвили в составе незаконных вооруженных формирований на территории России были уведомлены правоохранительные органы Грузии, Украины, США и Германии.

Делом Зелимхана Хангошвили занимался Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии с 2008 года, сообщил агентству другой информированный источник. «Зелимхан Хангошвили находился в разработке ЦПЭ республики по делу об участии в терроризме. В 2008 году по нему начали активно работать: ингушские правоохранители долго искали его, отрабатывали оперативную информацию по возможному месту нахождения Хангошвили», - сказал собеседник агентства.

Брат убитого Зураб Хангошвили ранее признавал, что Зелимхан был полевым командиром. Родственник убитого полагает, что его застрелили по заказу ФСБ из-за его «противостояния российской оккупации Чечни». Об этом Зураб Хангошвили рассказывал в публикации чеченской ассоциации «Вайфонд».

Хангошвили Зелимхан Султанович родился 15 августа 1979 года в селе Дуиси Ахметского района Грузинской ССР.

Зелимхана Хангошвили убили в Берлине 23 августа. К нему на велосипеде подъехал человек и дважды выстрелил ему в спину. 17 сентября был задержан подозреваемый в убийстве, который оказался гражданином РФ. СМИ сообщали со ссылкой на берлинскую прокуратуру, что подозреваемый во время допроса «молчал и вел себя как профессионал».

После задержания подозреваемого в убийстве британское интернет-издание Bеllingcat, российское издание Insider, центр «Досье» (Dossier Center) и журнал Der Spiegel выпустили доклад с собственным расследованием. В документе утверждается, что убийство Хангошвили является спланированной операцией с участием российских властей, которые якобы снабдили убийцу фальшивыми документами. На этой неделе стало известно, что такую версию считает наиболее вероятной и Генпрокуратура Германии. Также выяснилось, что задержанный за убийство Хангошвили был в России киллером, разыскиваемым за другое убийство, но потом его данные исчезли из базы разыскиваемых лиц, а сам он, вероятно, был завербован российскими спецслужбами.