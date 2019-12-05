Фото: черная сауна на острове Стокгольмского архипелага

Архитектурная студия Matteo Foresti спроектировала черную сауну на скалистом участке с видом на море на одном из островов Стокгольмского архипелага. Доступ к ней осуществляется по тонкой тропинке, петляющей мимо дач и небольших домов, предназначенных для летнего отдыха.

ФОТО: hqroom.ru

Простая конструкция обращена к морю и отделана темной древесиной дуба и черным камнем. Раздвижная стеклянная дверь на всю стену обеспечивает панорамный вид на окрестности, которым можно насладиться прямо с каменной скамьи в сауне.

ФОТО: hqroom.ru

Пространство похоже на камеру-обскуру и представляет собой маленький бокс не только для принятие оздоровительных и гигиенических процедур, но и для наблюдения за пейзажем. Во внутренней отделке использованы большие плиты полированного кварцита, создающие монохромное пространство. Тонкая стеклянная перегородка отделяет зону мини-кухни.

ФОТО: hqroom.ru

Вспомогательное помещение с душем и туалетом расположено на склоне холма, в задней части сауны. Оно драматически освещено окном на крыше и также выполнено полностью в черном цвете. Каменный пол выходит из интерьера наружу, создавая небольшую террасу перед зданием для отдыха на свежем воздухе. На крыше сауны есть еще одна терраса, с которой открывается потрясающий вид на окрестности.

ФОТО: hqroom.ru