Руководитель Omniva заявил, что предприятие готово к декабрьской волне посылок

Член правления Omniva Андре Вескимейстер сообщил в утренней передаче на радио Vikerraadio, что ежедневно через фирму проходит от 40 000 до 50 000 посылок, но мощность сортировочного центра сейчас не превышает 50%.

"В декабре объем работы увеличивается в несколько раз", – констатировал он, добавив, что заказчикам стало проще получать посылки из Китая и Азии благодаря посылочным автоматам.