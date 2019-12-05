Руководитель Omniva заявил, что предприятие готово к декабрьской волне посылок

Сортировочный центр почтового предприятия Omniva, прошлой осенью не справившийся с количеством посылок, устранил недочеты и готов к предстоящему повышению объема работы, пишет Rus.ERR.
Член правления Omniva Андре Вескимейстер сообщил в утренней передаче на радио Vikerraadio, что ежедневно через фирму проходит от 40 000 до 50 000 посылок, но мощность сортировочного центра сейчас не превышает 50%.
"В декабре объем работы увеличивается в несколько раз", – констатировал он, добавив, что заказчикам стало проще получать посылки из Китая и Азии благодаря посылочным автоматам.
Тем, кто хочет получить свою посылку без каких-либо проблем, Вескимейстер советует потратить пару евро и заказать доставку в посылочный автомат, не дожидаясь бесплатной доставки на дом. По его словам, посылки с бесплатной доставкой между почтовыми предприятиями разных стран зачастую движутся по сложным маршрутам.