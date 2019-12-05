Крафтовая революция продолжается: в новом году малые производители смогут сварить в 2,5 раза больше пива

По словам члена фракции Центристской партии Рийгикогу Эрки Сависаара, цель поправки - повысить конкурентоспособность мелких пивоваров в сравнении с крупными производителями.

«Количество небольших пивоварен быстро росло с 2013 года, и спрос на эту продукцию высок как за рубежом, так и внутри страны. На сегодня пивоваренные заводы находятся у пределов роста, поэтому необходимо установить новый лимит производства для мелких пивоваров, чтобы они могли продолжать получать акцизную скидку, продавая свою продукцию в Эстонии », - сказал Сависаар.

Это изменение означает, что, если сейчас пивовары с годовым объемом производства до 600 000 литров имеют право на акцизную льготу в размере 50%, новый закон увеличит объем до 1,5 миллиона литров. В случае превышения порога на всю продукцию, продаваемую в Эстонии будет распространяться 100-процентная ставка акцизного налога.