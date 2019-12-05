Видео: Овечкин на матче НХЛ воспользовался паяльником

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был замечен с паяльной лампой на скамейке запасных во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелес Кингз" (3:1). Позднее форвард объяснил, зачем она ему понадобилась, пишет Newsru.com.
В компании своих партнеров по команде россиянин в перерыве между сменами деловито производил странные манипуляции со своим шлемом.
Как позднее сам форвард разъяснил недоумевающим болельщикам, при помощи открытого огня он удалял наклейку с визора своего шлема, которая не отдиралась другими способами и буквально сводила его с ума.
После трехматчевой голевой серии Овечкин остался без голов во второй игре подряд. Александр нанес два броска в створ "Лос-Анджелеса" и больше запомнился латанием своего шлема, а его "Вашингтон" одержал пятую победу подряд.
Всего в текущем сезоне 34-летний Овечкин провел 30 матчей, в которых набрал 31 (20+11) очко по системе гол плюс пас.
Ovi casually throwin' flames on the pine pic.twitter.com/LSlfk5e42d— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) December 5, 2019