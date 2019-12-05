Видео: Овечкин воспользовался паяльником на матче НХЛ

В компании своих партнеров по команде россиянин в перерыве между сменами деловито производил странные манипуляции со своим шлемом.

Как позднее сам форвард разъяснил недоумевающим болельщикам, при помощи открытого огня он удалял наклейку с визора своего шлема, которая не отдиралась другими способами и буквально сводила его с ума.

После трехматчевой голевой серии Овечкин остался без голов во второй игре подряд. Александр нанес два броска в створ "Лос-Анджелеса" и больше запомнился латанием своего шлема, а его "Вашингтон" одержал пятую победу подряд.

Всего в текущем сезоне 34-летний Овечкин провел 30 матчей, в которых набрал 31 (20+11) очко по системе гол плюс пас.