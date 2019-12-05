Премьер-министр бросил чиновников под огнем критики

Не одобряют силовых методов

Диаметрально противоположного мнения придерживается министр юстиции Райво Аэг («Отечество»). По его словам, в рабочем укладе правительства Эстонии не является обычным, чтобы министр отдавал распоряжения учреждению, находящемуся в сфере ответственности другого министра. «Всегда можно пригласить на встречу и обсудить, но, конечно, нельзя давать указания руководителю учреждения, находящегося в сфере управления другого министра. Это неуместно и незаконно, - сказал Аэг. – Когда я свое время работал в государственном департаменте, то тоже ходил на разговоры с другими министрами, но я никогда не получал от них указаний. Их я все же получал от своего министра».

По оценке Аэга, ситуацию облегчает то, что сейчас не заметно, будто Департамент защиты прав потребителей и технического отдела как-то сдался под давлением Хельме в производстве по делу парка ветряков Сынаялгов. Руководитель спецкомиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк (СДПЭ) также сказала, что деятельность Хельме расходится с имеющимися в законах границами: «Будучи министром или чиновником ему неуместно выходить за пределы этих границ».

«К сожалению, мы видим рисунок поведения в деятельности министров одной партии и их советников, при котором считается возможным превышать свои полномочия. На стол опять принесена голова одного конкретного чиновника. Правда, в защиту вице-канцлера Ойдсалу выступил его собственный министр. Риторика деятельности во всех событиях одна: захватим теневое государство и чиновников силой».

Профессор Тартуского университета, долгое время занимавшийся сферой государственного права Юри Саар сказал, что, как и в случае прежних проблем с министрами от EKRE, и в этой истории можно видеть совпадение некомпетентности и претензионности. «Если смотреть на картину шире, можно видеть, что EKRE солирует в политике Эстонии, а два оставшихся партнера по правящей коалиции должны, образно говоря, заниматься тем, чтобы прибирать за этой партией».

Находящийся в Лондоне на встрече НАТО в верхах премьер-министр Юри Ратас ситуации так и не понял. Вместо возможного выхода за границы своей сферы ответственности он быстро заговорил об исполнении климатических целей. В защиту чиновников вчера от премьер-министра ни одного слова сказано не было.

«Я в этом смысле министра финансов, конечно, никак осуждать не буду, если он попытается найти решение в этой очень сложной ситуации, - сказал Ратас. - Я ни разу не почувствовал, чтобы министр финансов Мартин Хельме как-то продавливал какие-то пожелания в пользу одного, второго, или третьего предпринимателя».

Совета по этики чиновников больше нет

Вчера Postimees хотел попросить оценку работе по оказанию влияния со стороны министра финансов Мартина Хельме и ситуации с чиновниками в целом у подчиняющегося Министерству финансов совета по этике чиновников, но выяснилось, что из-за того, что мандат не был продлен, совет не работает уже полгода.

Руководивший с 2013 года этим советом Хейки Сибуль сказал Postimees, что мандат совета закончился в июне: «Новый (совет) до сих пор создан не был». По сути, это означает то, что совета больше нет.

Причины Сибулю неизвестны: «Я не могу ответить. Это нужно спросить у соответствующих министров, почему они не подняли данный вопрос в правительстве». Формально совет находится в сфере ответственности регионального министра Яака Ааба. Целью совета было – усиление основных ценностей и чиновничьей этики, о прекращении этой работы чиновникам не сообщили.

На сайт Министерства финансов о прекращении работы совета никаких отметок нет.