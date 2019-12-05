Премьер-министр бросил чиновников под огнем критики

Деятельность министра финансов Мартина Хельме по представлению интересов выходящего из сферы его ответственности предпринимателей, занимающихся ветряной энергетикой Сынаялгов, и оказанию влияния на чиновников разделила министров на два лагеря. Премьер-министр Ратас сказал, что не видит причин для осуждения деятельности Хельме, и оставил чиновникам обязанность самостоятельно защищаться от давления, пишет Postimees.
Вчера Postimees рассказал о том, что Олег и Андрес Сынаялги в споре с государством о парке ветряков в Айду нашли себе союзника в лице министра финансов Мартина Хельме. Хельме и его политический советник Кристель Меннинг хотели, чтобы не подчиняющиеся им учреждения прекратили производства в отношении Сынаялгов и выплатили предпринимателям компенсацию в размере до 64 миллионов евро.
Руководящий тандем EKRE, министры Мартин и Март Хельме рано утром, после прочтения публикации в Postimees, устроили серьезно скоординированный медиафейерверк.
Иное понимание
В то время как часть правительства находилась на встрече НАТО в верхах в Лондоне, они сообщили общественности, что их понимание правового государства значительно отличается от того, что имелся в большую часть правления Партии реформ, и которое чиновники до сих пор упорно придерживаются.
Мартин Хельме ошибки в своих поступках не усмотрел, но осудил поведение руководителя Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каура Каяка, который сообщил о попытке вмешиваться Хельме в прокуратуру. Речь идет об уже втором за короткий срок случае, когда чиновники информируют правоохранительные органы о деятельности министра: то же случилось и с министром сельской жизни от EKRE Мартом Ярвиком, который пытался оказать давление на руководителя PRIA Яана Калласа.
По словам Мартина Хельме, проблемы возникают от жалоб чиновников: «Самая жуткая часть этой истории заключается в том, что у нас есть чиновники, которым не нравится, что им что-то говорится, после чего они жалуются в прокуратуру и прокуратура начинает расследование», - сказал министр финансов в студии Postimees, хотя в данном случае прокуратура расследования не начала.
В то же время с таким же заявлением на инфочасе Рийгикогу выступил министр внутренних дел Март Хельме. «Наше понимание правового государства расходится по простой причин. У нас есть одна сторона политической элиты, которая, скажем так, имеет такое представление, что правовое государство это, когда они могут делать то, что они хотят, а другие не могут делать то, что им предписывают законы, и если они начинают это делать, на них начинаются нападки», - указал Хельме пальцем на Партию реформ и СМИ.
По словам Хельме, власть нужно вернуть политикам и сократить власть чиновников. На тот факт, что министр финансов влез в сферу ответственности другого министра, Хельме сказал: «Это не правовое государство, это самоуправное государство, это государство, охотящееся на ведьм, это государство идеологическое диктатуры, это бунт чиновников против избранных политиков». Министр внутренних дел посоветовал чиновникам прекратить практику, при которой о вмешательстве в их работу сообщают в СМИ, госканцелярию или прокуратуру. «В любом случае они не должны бежать, размахивая бумагами в СМИ, с докладами к госсекретарю или просить, чтобы возбудили какое-нибудь уголовное дело», - сказал замещавший премьер-министра министр внутренних дел Март Хельме.
Не одобряют силовых методов
Диаметрально противоположного мнения придерживается министр юстиции Райво Аэг («Отечество»). По его словам, в рабочем укладе правительства Эстонии не является обычным, чтобы министр отдавал распоряжения учреждению, находящемуся в сфере ответственности другого министра. «Всегда можно пригласить на встречу и обсудить, но, конечно, нельзя давать указания руководителю учреждения, находящегося в сфере управления другого министра. Это неуместно и незаконно, - сказал Аэг. – Когда я свое время работал в государственном департаменте, то тоже ходил на разговоры с другими министрами, но я никогда не получал от них указаний. Их я все же получал от своего министра».
По оценке Аэга, ситуацию облегчает то, что сейчас не заметно, будто Департамент защиты прав потребителей и технического отдела как-то сдался под давлением Хельме в производстве по делу парка ветряков Сынаялгов. Руководитель спецкомиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк (СДПЭ) также сказала, что деятельность Хельме расходится с имеющимися в законах границами: «Будучи министром или чиновником ему неуместно выходить за пределы этих границ».
«К сожалению, мы видим рисунок поведения в деятельности министров одной партии и их советников, при котором считается возможным превышать свои полномочия. На стол опять принесена голова одного конкретного чиновника. Правда, в защиту вице-канцлера Ойдсалу выступил его собственный министр. Риторика деятельности во всех событиях одна: захватим теневое государство и чиновников силой».
Профессор Тартуского университета, долгое время занимавшийся сферой государственного права Юри Саар сказал, что, как и в случае прежних проблем с министрами от EKRE, и в этой истории можно видеть совпадение некомпетентности и претензионности. «Если смотреть на картину шире, можно видеть, что EKRE солирует в политике Эстонии, а два оставшихся партнера по правящей коалиции должны, образно говоря, заниматься тем, чтобы прибирать за этой партией».
Находящийся в Лондоне на встрече НАТО в верхах премьер-министр Юри Ратас ситуации так и не понял. Вместо возможного выхода за границы своей сферы ответственности он быстро заговорил об исполнении климатических целей. В защиту чиновников вчера от премьер-министра ни одного слова сказано не было.
«Я в этом смысле министра финансов, конечно, никак осуждать не буду, если он попытается найти решение в этой очень сложной ситуации, - сказал Ратас. - Я ни разу не почувствовал, чтобы министр финансов Мартин Хельме как-то продавливал какие-то пожелания в пользу одного, второго, или третьего предпринимателя».
Совета по этики чиновников больше нет
Вчера Postimees хотел попросить оценку работе по оказанию влияния со стороны министра финансов Мартина Хельме и ситуации с чиновниками в целом у подчиняющегося Министерству финансов совета по этике чиновников, но выяснилось, что из-за того, что мандат не был продлен, совет не работает уже полгода.
Руководивший с 2013 года этим советом Хейки Сибуль сказал Postimees, что мандат совета закончился в июне: «Новый (совет) до сих пор создан не был». По сути, это означает то, что совета больше нет.
Причины Сибулю неизвестны: «Я не могу ответить. Это нужно спросить у соответствующих министров, почему они не подняли данный вопрос в правительстве». Формально совет находится в сфере ответственности регионального министра Яака Ааба. Целью совета было – усиление основных ценностей и чиновничьей этики, о прекращении этой работы чиновникам не сообщили.
На сайт Министерства финансов о прекращении работы совета никаких отметок нет.