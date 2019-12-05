По-прежнему не найден ушедший из дома две недели назад 83-летний мужчина

Вечером 4 декабря в полицию сообщили, что Эльдур ушел из дома на улице Пикк в Кадрина. Вчера же вечером полиция начала в этом районе поиски с привлечением полицейской собаки. Этим утром в поисковой операции был задействован также вертолет.

«Эльдур ушел из своего дома в Кадрина 4 декабря. На следующий день полиции пришли различные сообщения о том, что его видели. Полиция проверила все наводки, но это не помогло. После исчезновения Эльдура полиция вела поиски на местности как в Кадрина, так и в окрестностях, были привлечены дрон и вертолет. Последние масштабные поиски на местности были проведены 18 декабря, где помимо полицейских и служебных собак, к поискам были привлечены сотня военных, Инспекция по окружающей среде с квадроциклами и Спасательный департамент с дронами. Мы проверили железную дорогу, прибрежные районы, лес и старые здания завода по производству сиропа и крахмала в Кадрина. Однако безрезультатно».