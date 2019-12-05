Вы его видели? 83-летний мужчина ушел из дома и не вернулся

Вечером 4 декабря в полицию сообщили, что Эльдур покинул свой дом на улице Пикк в Кадрина. Вчера же вечером полиция начала в этом районе поиски с привлечением полицейской собаки. Этим утром в поисковой операции был задействован также вертолет.

К сожалению, местонахождение Эльдура еще не установлено, сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны

Эльдур ростом около 165 сантиметров, с худощавым телосложением и седыми волосами. Он может быть одет в серый свитер и черные брюки.