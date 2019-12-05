Чт, 5.12.2019
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  • Вы его видели? 83-летний мужчина ушел из дома и не вернулся

Вы его видели? 83-летний мужчина ушел из дома и не вернулся

Politsei otsib Kadrinas kodunt lahkunud Eldurit.

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в поиске 83-летнего Эльдура, который покинул свой дом в Кадрина.

Вечером 4 декабря в полицию сообщили, что Эльдур покинул свой дом на улице Пикк в Кадрина. Вчера же вечером полиция начала в этом районе поиски с привлечением полицейской собаки. Этим утром в поисковой операции был задействован также вертолет.

К сожалению, местонахождение Эльдура еще не установлено, сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны

Эльдур ростом около 165 сантиметров, с худощавым телосложением и седыми волосами. Он может быть одет в серый свитер и черные брюки.

Всех, кто видел Эльдура или знает, где он находится, просят сообщить по номеру экстренной помощи 112.

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