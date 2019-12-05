Два самолета эстонской авиакомпании не смогли вылететь в Таллинн из-за неисправностей

Два самолета дочерней компании эстонского национального авиаперевозчика Nordica - Regional Jet - вчера не смогли вылететь из зарубежных аэропортов в Таллинн. Причиной отмены двух заполненных пассажирами рейсов стали технические неисправности, пишет Postimees.
Эксплуатируемые польской авиакомпанией LOT самолеты вчера вечером пропустили рейсы из Варшавы и Брюсселя.
В самолете, который должен был вылететь из польской столицы в 20.10, был обнаружен сбой в работе температурных индикаторов. В результате этой неисправности люди были доставлены обратно автобусом из самолета в аэропорт, и большинству из них пришлось ждать следующего рейса в близлежащих гостиницах.
«Оба рейса являются рейсами польской авиакомпании LOT, поэтому мы не можем их комментировать. Вся коммуникация по этой части управляется и контролируется авиакомпанией, которая продает билеты пассажирам. Поэтому я рекомендую связаться с LOT», - заявил Postimees пресс-секретарь Regional Jet Тоомас Уйбо.
Regional Jet сегодня оперирует 20 самолетами, средний возраст которых составляет восемь лет.
Не далее как в это воскресенье все воздушное движение в аэропорту Варшавы пришлось остановить на четверть часа, так как самолет CRJ-900, принадлежащий эстонскому государственному предприятию Regional Jet, был эвакуирован из-за дыма в салоне.