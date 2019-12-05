Два самолета эстонской авиакомпании не смогли вылететь в Таллинн из-за неисправностей

Эксплуатируемые польской авиакомпанией LOT самолеты вчера вечером пропустили рейсы из Варшавы и Брюсселя.

В самолете, который должен был вылететь из польской столицы в 20.10, был обнаружен сбой в работе температурных индикаторов. В результате этой неисправности люди были доставлены обратно автобусом из самолета в аэропорт, и большинству из них пришлось ждать следующего рейса в близлежащих гостиницах.

«Оба рейса являются рейсами польской авиакомпании LOT, поэтому мы не можем их комментировать. Вся коммуникация по этой части управляется и контролируется авиакомпанией, которая продает билеты пассажирам. Поэтому я рекомендую связаться с LOT», - заявил Postimees пресс-секретарь Regional Jet Тоомас Уйбо.

Regional Jet сегодня оперирует 20 самолетами, средний возраст которых составляет восемь лет.