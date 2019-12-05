Суд признал деятельность пункта обмена шприцев на улице Ситси в Таллинне незаконной

По мнению председателя квартирного товарищества "Ситси, 28" Дмитрия Гришкуна, решение суда несколько двояким: "С одной стороны, суд разрешил проводить в данном помещении консультации, посчитав, что они не противоречат разрешению на эксплуатацию здания, с другой - полностью запретил менять там шприцы. Это можно считать нашей большой победой, хотя, конечно, мы понимаем, что вторая сторона может подать апелляцию. Подозреваем, что она так и поступит", - сказал .