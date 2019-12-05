Суд признал деятельность пункта обмена шприцев на улице Ситси в Таллинне незаконной

Харьюский уездный суд признал незаконной деятельность пункта обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси в столичном районе Пыхья-Таллинн, разрешив оказывать по этому адресу только консультационные услуги, пишет Rus.ERR.
Решение суда было принято по жалобе квартирного товарищества "Ситси, 28" на фирму Kindralite Kinnisvara OÜ.
По мнению председателя квартирного товарищества "Ситси, 28" Дмитрия Гришкуна, решение суда несколько двояким: "С одной стороны, суд разрешил проводить в данном помещении консультации, посчитав, что они не противоречат разрешению на эксплуатацию здания, с другой - полностью запретил менять там шприцы. Это можно считать нашей большой победой, хотя, конечно, мы понимаем, что вторая сторона может подать апелляцию. Подозреваем, что она так и поступит", - сказал .
Суд в принятом 4 декабря постановлении запретил указанной фирме использовать принадлежащую ей квартирную собственность в качестве пункта обмена шприцев и передавать ее для использования третьим лицам в этих целях.
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