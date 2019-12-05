Установлено: на известном мясокомбинате бактерии листерии больше нет!

«11 ноября чиновник Ветеринарно-пищевого департамента провел проверку на мясокомбинате Oskar и в ее ходе произвел отбор проб рабочей среды и продукта на поиск бактерии Listeria monocytogenes. Образцы оказались соответствующими требованиям, что означает, что бактерия Listeria monocytogenesis не была обнаружена. В дополнение к действиям, предпринятым самой компанией, департамента сделал предписания по корректировке санитарного плана и плана отбора проб, а также для уточнения документации по термообработке », - сказала глава пищевого отдела Ветеринарно-пищевого департамента Кайри Рамъялг.

Она объяснила, что после того, как компании стало известно, что Listeria monocytogenes были обнаружены в их мясной продукцтт, компания провела внутренний контроль, чтобы определить причину загрязнения продукта. Компания обнаружила, что продукт из-за невнимательности работника не подвергся надлежащей термообработке.

После этого случая компания предприняла корректирующие действия - провела обучение персонала, в том числе отдельное обучение тепловому процессору, ввела меры дополнительного ухода за рабочим местом. В рамках внутренней проверки компания взяла пробы как продуктов, так и рабочей среды.