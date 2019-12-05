Евросоюз поставил цель: электростанции и производства с дымящими трубами должны уйти в прошлое

Хотите европейских денег - придумайте, как помочь климату

В следующем семилетнем периоде финансирования европейских фондов Еврокомиссия планирует потратить четверть всех средств этих фондов на проекты, тормозящие изменение климата. Деньги на проекты распределяются, исходя из установленных приоритетов, а климат назван одним из приоритетов на 2021-2027 годы.

По словам эксперта центра политических исследований Praxis Мари-Лийс Сеппер, всем, кто пишет проекты в фонды, нужно иметь в виду, что проекты, хоть как-то связанные с климатом, будут иметь больший шанс на получение средств. Praxis сейчас ведет исследование, как новые правила скажутся на Ида-Вирумаа.

Вероятно, в ЕС будет сформирован также отдельный Фонд справедливого перехода на возобновляемые источники энергии. Слово “справедливый” в данном случае означает, что все возникшие проблемы не придется решать какой-то одной группе населения, например, уволенным шахтерам и энергетикам.

Другие фонды также будут учитывать новые приоритеты. Например, огромный Европейский социальный фонд не будет больше поддерживать отрасли, связанные с ископаемым топливом, а также атомную энергетику. При этом фонд будет поддерживать переобучение работников, увольняемых из этих отраслей.

Маргус Урб из Министерства финансов рассказал также, что приступившее к работе 1 декабря новое руководство Евросоюза хотело бы резко увеличить долю самофинансирования городов в европейских проектах - с нынешних 15 до 45%, но многие с этим не согласны, и сейчас идут сложные переговоры.

Угольные регионы без угля

На встречу в Ида-Вирумаа приехал представитель Еврокомиссии Бриё Посник. Он рассказал о большом проекте перевода на экологически чистые технологии угольных регионов, во многом похожих на Ида-Вирумаа. Большая часть таких регионов расположена в Испании и в странах Восточной Европы. В Центральной Европе, в целом, процесс можно считать успешно завершенным, сказал Бриё Посник.

По его словам, для этого понадобилась совместная работа всех заинтересованных - от Еврокомиссии и государств до местных сообществ и профсоюзов. Потребовались программы переобучения для шахтеров и большие инвестиции в другие отрасли, чтобы диверсифицировать экономику, почти полностью зависящую от угля.

Сами предприятия изменили модель экономики регионов, например, создали производство солнечных панелей, которого раньше не было, сказал представитель Еврокомиссии. При этом, очень важным было сделать приход инвестиций в угольные регионы максимально простым.

Диверсификация - наше всё

Харди Мурула из Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа рассказал, что в прошлом году эта организация начала разрабатывать стратегию развития региона. Но с тех пор резко изменилась ситуация в сланцевой отрасли и появилась новая установка: вместо Põxit - выхода из сланцевой энергетики - у нас теперь будет “справедливый переход”. Ясно, сказал Мурула, что стратегию нужно переделывать.