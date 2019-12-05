Евросоюз поставил цель: электростанции и производства с дымящими трубами должны уйти в прошлое

За следующие 30 лет Евросоюз планирует прекратить выбрасывать углекислый газ в атмосферу. От дымящих труб будут избавляться. Как этот план повлияет на энергетику и сланцевую промышленность Эстонии? Жителей Ида-Вирумаа обещают не оставить с их проблемами один на один, но понятно, что проблемы будут. В среду на мызе Кукрузе собрались эксперты, руководители местных самоуправлений Ида-Вирумаа, крупных предприятий, профсоюзов, чтобы обсудить процесс, названный в Брюсселе “справедливым переходом на возобновляемые источники энергии”.
Хотите европейских денег - придумайте, как помочь климату
В следующем семилетнем периоде финансирования европейских фондов Еврокомиссия планирует потратить четверть всех средств этих фондов на проекты, тормозящие изменение климата. Деньги на проекты распределяются, исходя из установленных приоритетов, а климат назван одним из приоритетов на 2021-2027 годы.
По словам эксперта центра политических исследований Praxis Мари-Лийс Сеппер, всем, кто пишет проекты в фонды, нужно иметь в виду, что проекты, хоть как-то связанные с климатом, будут иметь больший шанс на получение средств. Praxis сейчас ведет исследование, как новые правила скажутся на Ида-Вирумаа.
Вероятно, в ЕС будет сформирован также отдельный Фонд справедливого перехода на возобновляемые источники энергии. Слово “справедливый” в данном случае означает, что все возникшие проблемы не придется решать какой-то одной группе населения, например, уволенным шахтерам и энергетикам.
Другие фонды также будут учитывать новые приоритеты. Например, огромный Европейский социальный фонд не будет больше поддерживать отрасли, связанные с ископаемым топливом, а также атомную энергетику. При этом фонд будет поддерживать переобучение работников, увольняемых из этих отраслей.
Маргус Урб из Министерства финансов рассказал также, что приступившее к работе 1 декабря новое руководство Евросоюза хотело бы резко увеличить долю самофинансирования городов в европейских проектах - с нынешних 15 до 45%, но многие с этим не согласны, и сейчас идут сложные переговоры.
Угольные регионы без угля
На встречу в Ида-Вирумаа приехал представитель Еврокомиссии Бриё Посник. Он рассказал о большом проекте перевода на экологически чистые технологии угольных регионов, во многом похожих на Ида-Вирумаа. Большая часть таких регионов расположена в Испании и в странах Восточной Европы. В Центральной Европе, в целом, процесс можно считать успешно завершенным, сказал Бриё Посник.
По его словам, для этого понадобилась совместная работа всех заинтересованных - от Еврокомиссии и государств до местных сообществ и профсоюзов. Потребовались программы переобучения для шахтеров и большие инвестиции в другие отрасли, чтобы диверсифицировать экономику, почти полностью зависящую от угля.
Сами предприятия изменили модель экономики регионов, например, создали производство солнечных панелей, которого раньше не было, сказал представитель Еврокомиссии. При этом, очень важным было сделать приход инвестиций в угольные регионы максимально простым.
Диверсификация - наше всё
Харди Мурула из Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа рассказал, что в прошлом году эта организация начала разрабатывать стратегию развития региона. Но с тех пор резко изменилась ситуация в сланцевой отрасли и появилась новая установка: вместо Põxit - выхода из сланцевой энергетики - у нас теперь будет “справедливый переход”. Ясно, сказал Мурула, что стратегию нужно переделывать.
“Мы должны диверсифицировать нашу экономику, - сказал он. - Чтобы промышленность была - и от сланца мы отказываться полностью не собираемся - но чтобы к промышленности добавилась сфера услуг, которая сейчас развита недостаточно”.
Лидеры крупных профсоюзов региона отнеслись к идее “справедливого перехода” с большим скепсисом. Так руководитель Нарвского энергопрофсоюза Андрей Зайцев считает, что Эстонию вообще невозможно будет перевести на получение энергии только от ветра и солнца, и попытка сделать это приведет к краху экономики, а не к ее диверсификации.
Отапливать пятиэтажки солнцем и ветром?
Участники встречи разбились на группы и попытались сформулировать конкретные предложения, как можно было бы помочь Ида-Вирумаа в “справедливом переходе”. Предложения были самые разные: государство должно упростить получение кредитов от банков и помощи от Kredex, серьезно взяться за качество воздуха и воды в загрязненном промышленном регионе, возвращать сюда экологические налоги. Союзу местных самоуправлений предложили создать научный совет.
Участники одной из рабочих групп попытались представить, как будет выглядеть сланцевая промышленность, если большие заводы заменить на современные предприятия с небольшим персоналом и с нулевыми выбросами в атмосферу. По словам Теэта Куусмика из Фонда развития промпарков Ида-Вирумаа для этого потребуется аж 200 новых предприятий, создание которых обойдется в сумму до миллиарда евро.
Естественно, много предложений касалось переобучения шахтеров, энергетиков и химиков, необходимости развития IT-сектора, туризма и вообще сферы услуг.
Юлия Леонтьева, руководитель Профсоюза химиков Ида-Вирумаа, обратила внимание, что центральное отопление в городах Ида-Вирумаа обеспечивают предприятия сланцевой отрасли. И если есть план отказаться вредных производств, уже сейчас нужно строить котельные.
По мнению нескольких участников встречи, эта проблема ляжет на плечи местных самоуправлений. Но котельные обычно используют невозобновляемые ресурсы (например, природный газ) и выбрасывают углекислый газ в атмосферу, а значит с 2021 года невозможно будет получить европейское финансирование на их строительство.
Можно будет рассчитывать на европейские фонды при переводе домов на возобновляемые источники энергии. Но сама по себе задача отопления старых пятиэтажек энергией солнца и ветра выглядит, мягко говоря, сложной, и выходом может быть строительство нового жилья.