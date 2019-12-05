Вне дома: почти рождественская сказка про удивительный десерт, молодого шефа и дымные зеркала

Оглядываюсь: как практически все рестораны и бары в Старом городе, Tabac находится в старинном доме с многовековой аурой: толстенные потолочные балки, кирпичные стены, зеркала с патиной, в которых все отражения кажутся чуть-чуть размытыми, а потому сказочными… В центре зала – огромный бар, заполненный разномастными бутылками.

Tabac работает в непривычном режиме: открывается в 17 часов. Да и само заведение необычно: это не ресторан в полном смысле этого слова, и не обычный бар. И не гастро, как сейчас модно говорить. И не ресто. На сайте в интернете и на страничке в Facebook заведение позиционирует себя то как брассери, то как ресторан в стиле соул-фуд, то как лаунж-бар. Но как не определяй, так сказать, гастрономический жанр, главное – чтобы еда была вкусной, атмосфера – уютной, а обслуживание – безукоризненным. Итак, посмотрим.

ФОТО: Вера Копти.

Обслуживают в «Табаке» (уж позвольте писать название кириллицей и склонять его, как требует того русский язык! – прим. В.К.) по меню, а за стойкой можно заказать коктейли. Кстати, за стойкой сразу замечаю знакомое лицо: Вернер - один из барменов заведения – участник многих конкурсов и запомнился харизматичностью и виртуозным владением профессией.

Меню короткое, но, как говорится, емкое: семь закусок, три основных блюда и два десерта. С тартара, патэ или аранчини вполне можно начать ужин. Но мне рекомендуют попробовать новую, но уже популярную закуску от шеф-повара: лепешку из батата с вареньем из чоризо и лука, кедровыми орешками, маринованной тыквой и кремом из сыра фета.

Закуска из батата, тыквы, варенья из лука и чоризо и крема из сыра фета. ФОТО: Tabac

Яркое, красивое и неуловимо рождественское блюдо! Сочетание карамелизированного лука, копченого острого чоризо, сладкой тыквы и свежего сыра превосходно. И – приятный сюрприз: лепешка, приготовленная из сладкого картофеля, заботливо нарезана на кусочки. Как мне объяснили, это делается для того, чтобы было легче делиться с сотрапезниками. Остроумно!

Выбор основных блюд невелик: рыба, мясо и овощи для вегетарианцев с веганами. Палтус, приготовленный на пару, говяжья щека и жареная цветная капуста. Как вы думаете, на что пал мой выбор в промозглый осенне-зимний вечер? Конечно, самое то – говяжья щечка да еще с орзотто, песто, острыми яблоками и жареным луком!

Вы только посмотрите, как обожжены лепестки лука, как сияет зеленым песто гарнир! ФОТО: Вера Копти.

С первого взгляда пленила подача: луковые лепестки были обожжены по краям, орзотто, оно же, извините, нежная перловая каша, обильно сдобрено зеленым песто, щека таяла во рту. И, конечно же, как бывало уже не один раз, я попросила выйти в зал автора этих деликатесов.