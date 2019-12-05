Вне дома: почти рождественская сказка про удивительный десерт, молодого шефа и дымные зеркала

Про Tabac было столько положительных отзывов в социальных сетях, что стало даже стыдно: все хвалят, а я ни разу не была! Хвалили всё: меню, коктейли, интерьер, атмосферу. И вот наконец, отправившись на прогулку в Старый город, я решила открыть дверь заведения с загадочным названием, тайну которого тоже было решено разгадать.
Оглядываюсь: как практически все рестораны и бары в Старом городе, Tabac находится в старинном доме с многовековой аурой: толстенные потолочные балки, кирпичные стены, зеркала с патиной, в которых все отражения кажутся чуть-чуть размытыми, а потому сказочными… В центре зала – огромный бар, заполненный разномастными бутылками.
Tabac работает в непривычном режиме: открывается в 17 часов. Да и само заведение необычно: это не ресторан в полном смысле этого слова, и не обычный бар. И не гастро, как сейчас модно говорить. И не ресто. На сайте в интернете и на страничке в Facebook заведение позиционирует себя то как брассери, то как ресторан в стиле соул-фуд, то как лаунж-бар. Но как не определяй, так сказать, гастрономический жанр, главное – чтобы еда была вкусной, атмосфера – уютной, а обслуживание – безукоризненным. Итак, посмотрим.
Обслуживают в «Табаке» (уж позвольте писать название кириллицей и склонять его, как требует того русский язык! – прим. В.К.) по меню, а за стойкой можно заказать коктейли. Кстати, за стойкой сразу замечаю знакомое лицо: Вернер - один из барменов заведения – участник многих конкурсов и запомнился харизматичностью и виртуозным владением профессией.
Меню короткое, но, как говорится, емкое: семь закусок, три основных блюда и два десерта. С тартара, патэ или аранчини вполне можно начать ужин. Но мне рекомендуют попробовать новую, но уже популярную закуску от шеф-повара: лепешку из батата с вареньем из чоризо и лука, кедровыми орешками, маринованной тыквой и кремом из сыра фета.
Яркое, красивое и неуловимо рождественское блюдо! Сочетание карамелизированного лука, копченого острого чоризо, сладкой тыквы и свежего сыра превосходно. И – приятный сюрприз: лепешка, приготовленная из сладкого картофеля, заботливо нарезана на кусочки. Как мне объяснили, это делается для того, чтобы было легче делиться с сотрапезниками. Остроумно!
Выбор основных блюд невелик: рыба, мясо и овощи для вегетарианцев с веганами. Палтус, приготовленный на пару, говяжья щека и жареная цветная капуста. Как вы думаете, на что пал мой выбор в промозглый осенне-зимний вечер? Конечно, самое то – говяжья щечка да еще с орзотто, песто, острыми яблоками и жареным луком!
С первого взгляда пленила подача: луковые лепестки были обожжены по краям, орзотто, оно же, извините, нежная перловая каша, обильно сдобрено зеленым песто, щека таяла во рту. И, конечно же, как бывало уже не один раз, я попросила выйти в зал автора этих деликатесов.
«Андрей Бабынин, шеф-повар, - отрекомендовался молодой человек. – Я рад, что вам понравилось». К счастью, в зале было еще не очень многолюдно, и Андрей успел рассказать о специфике заведения. «Меню у нас небольшое по одной простой причине: большинство наших гостей приходят выпить коктейли, послушать музыку, пообщаться, насладиться атмосферой. Поэтому основное внимание отдано закускам, которые хорошо подходят к коктейлям. И еще, если вы заметили: вам подали уже нарезанную бататовую лепешку. Все наши закуски можно легко разделить со своими спутниками, не портя их внешнего вида. Я планирую добавить в меню еще несколько позиций именно такого рода – закуски к напиткам».
Я спросила Андрея Бабынина, какой десерт он мне порекомендует: шоколад с маракуйей или карамелизированный банан? Шеф загадочно улыбнулся: «А хотите, я приготовлю для вас десерт, которого еще нет в меню?» Естественно, я была согласна. Пришлось немного подождать, и это время не пропало даром: удалось рассмотреть интерьер, понаблюдать за работой барменов и официантов. Во время наблюдений пришло и не проходило дежавю: где-то я это все уже видела, где-то уже была такая же дружелюбная, но не подобострастная атмосфера… Да, и почему все-таки «Табак»?
Подоспел десерт, а к нему – история, рассказанная шефом: однажды дома Андрей варил для себя рисовую кашу. Ну захотелось молодому человеку каши, что в этом особенного! Каша вышла густоватой, и появилась идея – почему бы не сделать рисовые чипсы? Задумано – сделано, и вот что получилось: облепиховое парфе с маринованной облепихой и пеной из греческого йогурта и кокосового молока с посыпкой из жареной кокосовой стружки, а чипсы приготовлены из риса для каши на кокосовом же молоке. Десерт вышел красивым и нежным: немного кислинки, немного сладости, а кокос придает экзотический акцент. Я бы немедленно включила этот десерт в меню!
Ужин подошел к концу. Зал постепенно заполнялся народом, большинство из гостей явно были завсегдатаями. Это хорошо, что у заведения много постоянных клиентов. Стоп! Вспомнила! В таком же стиле происходит общение в двух ресторанчиках неподалеку: Rataskaevu 16 и его младшем брате – Väike Rataskaevu 16. Вот только жаль, что на салфеточке мне ничего в «Табаке» не нарисовали. И, в конце концов, изучив сайт заведения, я разобралась, почему «Табак» называется «Табаком».
Ларчик просто открывался: зеркала с патиной, о которых я уже упоминала, по-эстонски называются «suitsused peeglid» - дымные зеркала, и у кого-то из собственников заведения возникла ассоциация с... табакеркой. Так что завсегдатаи, говорящие по-русски, могут ласково называть это уютное место с отличным обслуживанием и хорошей кухней именно так. А отражения в зеркалах и вправду - сказочные!