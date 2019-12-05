Стало известно, где в Европе лучшие рождественские огни и самая красивая елка

Именно в Копенгагене расположен знаменитый парк Тиволи, который в декабре празднует свое 26-летие. В честь этого, в течение ближайшего месяца здесь проходит ежегодный праздник «Рождество в Тиволи». Убранство парка в этом году признано самым красивым в Европе благодаря тысяче мерцающих огней, более 70 000 праздничных игрушек и роскошной рождественской елке, украшенной настоящими кристаллами Сваровски, пишет Turizm.

В парке уже открылась традиционная рождественская ярмарка с угощениями и товарами ручной работы. А еще гости могут посетить распложенный здесь замок Honey Cake. Здесь они увидят эльфов Санты, занятых выпечкой медовых пирожных и других рождественских угощений.

Другая достопримечательность копенгагенского сада — озеро Тиволи. Каждую ночь оно погружается в «атмосферу звука, огня, света, дыма и множества удивительных эффектов». Что бы это ни значило, действие сопровождается музыкой Чайковского из балета «Щелкунчик». Вдобавок ко всему, ежедневно Санта проводит розыгрыш нескольких VIP-подарков среди посетителей. «Рождество в Тиволи» продолжится до 5 января.