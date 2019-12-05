Неожиданно! Готовившаяся пять лет реформа аптек с треском провалилась

Postimees еще месяц назад писал, что в правительстве зреет план по отмене реформы аптек. Чтобы обсудить реформу, была собрана коалиционная рабочая группа, и в качестве новой идеи было предложено реформу в целом отложить, а весь фармацевтический рынок либерализовать.

Принятая пять лет назад реформа аптек предусматривает, что с 1 апреля 2020 года оптовые продавцы лекарств не должны владеть аптеками - все аптеки должны не менее чем на 51 процент принадлежать фармацевтам.

Этот план поддерживает Палата фармацевтов. Эстонская ассоциация аптек (EAÜ), которая представляет принадлежащие оптовикам аптечные сети, считает, что реформу аптек не следует проводить в ее нынешнем виде.