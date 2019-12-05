Неожиданно! Готовившаяся пять лет реформа аптек с треском провалилась

Правительство решило остановить согласованную еще пять лет назад и долго готовившуюся реформу аптек, которая обязывала бы оптовых торговцев продать аптеки провизорам. Руководитель рабочей группы по аптечной реформе Прийт Сибуль, входящий в партию "Отечество", заверил Postimees, что группа может направить соответствующий законопроект в Рийгикогу на следующей неделе.
Postimees еще месяц назад писал, что в правительстве зреет план по отмене реформы аптек. Чтобы обсудить реформу, была собрана коалиционная рабочая группа, и в качестве новой идеи было предложено реформу в целом отложить, а весь фармацевтический рынок либерализовать.
Принятая пять лет назад реформа аптек предусматривает, что с 1 апреля 2020 года оптовые продавцы лекарств не должны владеть аптеками - все аптеки должны не менее чем на 51 процент принадлежать фармацевтам.
Этот план поддерживает Палата фармацевтов. Эстонская ассоциация аптек (EAÜ), которая представляет принадлежащие оптовикам аптечные сети, считает, что реформу аптек не следует проводить в ее нынешнем виде.
Аптечная реформа была неожиданно представлена правительству в конце октября. Тогда фармацевты увидели желание некоторых политиков отменить реформу под давлением сетевых аптек.