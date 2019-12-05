Отголоски MJ Young FEST: церковь просит Кылварта защитить детей от безнравственного искусства

Об этом владыке сообщили представители НКО «Родители Эстонии», которые также недовольны и тем, что 13 декабря в Таллинне пройдет выступление рэпера Элджея. «В письме, которое мы получили от НКО, говорится о том, что творчество этих музыкальных коллективов безнравственно: тексты песен содержат нецензурную брань и призыв к вседозволенности, включая и интерес к наркотикам», - отметил митрополит Евгений, добавив, что посетившие прошлогодний фестиваль в «Тондираба» школьники, не скрывая, делились информацией о том, что на концерте можно было приобрести алкоголь и наркотики, и это при возрастном ограничении для посетителей 12+.