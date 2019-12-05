Следствие по заявлению Ярвика о найденном "жучке" пока не начиналось

«Пыхьяская окружная прокуратура руководит делом о предположительном нарушении ограничений деятельности в связи с деятельностью советника бывшего министра сельской жизни Марта Ярвика Урмаса Арумяэ. Дополнительные отдельные следствия не начинались», - сказала BNS пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас.

Как сообщила газета Pärnu Postimees, на встрече в народном доме Тори соученик Ярвика по Вяндраской средней школе спросил, правдиво ли увиденное им в интернете утверждение Марта Уммеласа, что в кабинете министра нашли подслушивающее устройство.

По сообщению газеты, Ярвик подтвердил это.

«Я не знаю, сколько этих устройств было. Я получил от Хенна Пыллуааса специальный аппарат, который их выявляет. Я отправил официальное письмо [главе МВД] Марту Хельме, чтобы здание проверили на наличие подслушивающих устройств», - сказал он.

По словам Ярвика, он обнаружил подслушивающее устройство на потолке.

«Прокуратура не считает нужным или возможным комментировать опубликованные СМИ теории и мнения», - отметила в четверг Кюнгас.

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сказал BNS, что у него действительно есть аппарат для поиска «жучков».

«Я приобрел его около десяти лет назад. Это полностью легальный аппарат, каждый может купить себе такой», - заявил он.

В то же время он не стал ни подтверждать, ни опровергать слова Ярвика, что ему дали попользоваться этим аппаратом.