Чт, 5.12.2019
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  • Следствие по заявлению Ярвика о найденном "жучке" пока не начиналось

Следствие по заявлению Ярвика о найденном "жучке" пока не начиналось

Март Ярвик на хуторе Раямыйза.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

По сообщению прокуратуры, в связи с заявлениями вынужденного покинуть пост министра политика EKRE Марта Ярвика об обнаруженном в его кабинете подслушивающем устройстве не начиналось отдельного следствия.

«Пыхьяская окружная прокуратура руководит делом о предположительном нарушении ограничений деятельности в связи с деятельностью советника бывшего министра сельской жизни Марта Ярвика Урмаса Арумяэ. Дополнительные отдельные следствия не начинались», - сказала BNS пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас.

Как сообщила газета Pärnu Postimees, на встрече в народном доме Тори соученик Ярвика по Вяндраской средней школе спросил, правдиво ли увиденное им в интернете утверждение Марта Уммеласа, что в кабинете министра нашли подслушивающее устройство.

По сообщению газеты, Ярвик подтвердил это.

«Я не знаю, сколько этих устройств было. Я получил от Хенна Пыллуааса специальный аппарат, который их выявляет. Я отправил официальное письмо [главе МВД] Марту Хельме, чтобы здание проверили на наличие подслушивающих устройств», - сказал он.

По словам Ярвика, он обнаружил подслушивающее устройство на потолке.

«Прокуратура не считает нужным или возможным комментировать опубликованные СМИ теории и мнения», - отметила в четверг Кюнгас.

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сказал BNS, что у него действительно есть аппарат для поиска «жучков».

«Я приобрел его около десяти лет назад. Это полностью легальный аппарат, каждый может купить себе такой», - заявил он.

В то же время он не стал ни подтверждать, ни опровергать слова Ярвика, что ему дали попользоваться этим аппаратом.

В то же время Пыллуаас сказал, что отлично понимает, почему Ярвик решил проверить, подслушивают ли за ними, потому что из министерства постоянно происходили утечки конфиденциальной информации.

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